16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Топ-менеджеры Газбанка в кассации отбились от претензий на 1 млрд Сбер поприветствовал полумиллионного посетителя своего павильона на выставке "Россия" Поволжский банк Сбербанка возглавила Наталия Цайтлер Объем вкладов на счетах жителей Самарской области увеличился за год почти на 23% Апелляция отказала АСВ в исключении Владимира Аветисяна из реестра кредиторов "Газбанка" первой очереди

Банки Финансы

Новикомбанк провел урок финграмотности в Калуге

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Эксперты опорного банка Госкорпорации Ростех посетили филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана в Калуге, где в рамках курса финансовой грамотности обсудили со студентами тему информационной безопасности в соцсетях.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Во время лекции студенты узнали об управлении собственным бюджетом, инструментах инвестирования, личном банкротстве. Куратор курса Александр Дошлыгин также предложил слушателям задать интересующие их вопросы. Оказалось, что больше всего студенты хотели поговорить о правилах общения с кибермошенниками, в особенности в социальных сетях.

В последнее время участились случаи вовлечения молодежи в противоправную деятельность с помощью соцсетей. Экстремистам проще влиять на менее опытных молодых людей, чем на зрелых граждан. Злоумышленники связываются с подростками через соцсети, предлагают большие суммы денег, запугивают или шантажируют.

"Мы подробно рассмотрели ситуации, когда следует сразу прекратить диалог в мессенджере и сообщить о подозрительных сообщениях правоохранительным органам. Стать жертвой финансовых мошенников и отдать им свои деньги — неприятная ситуация, но еще страшнее неосознанно совершить противоправное действие. Мы обеспечили наших слушателей подробной инструкцией о том, как уберечь себя от подобной угрозы", — рассказал куратор программы "Финансовая грамотность" Новикомбанка Александр Дошлыгин.

Какие меры повышения безопасности дорожного движения Вы считаете наиболее эффективными?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5