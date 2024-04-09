Новикомбанк провел урок финграмотности в Калуге

Эксперты опорного банка Госкорпорации Ростех посетили филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана в Калуге, где в рамках курса финансовой грамотности обсудили со студентами тему информационной безопасности в соцсетях.

Во время лекции студенты узнали об управлении собственным бюджетом, инструментах инвестирования, личном банкротстве. Куратор курса Александр Дошлыгин также предложил слушателям задать интересующие их вопросы. Оказалось, что больше всего студенты хотели поговорить о правилах общения с кибермошенниками, в особенности в социальных сетях.

В последнее время участились случаи вовлечения молодежи в противоправную деятельность с помощью соцсетей. Экстремистам проще влиять на менее опытных молодых людей, чем на зрелых граждан. Злоумышленники связываются с подростками через соцсети, предлагают большие суммы денег, запугивают или шантажируют.

"Мы подробно рассмотрели ситуации, когда следует сразу прекратить диалог в мессенджере и сообщить о подозрительных сообщениях правоохранительным органам. Стать жертвой финансовых мошенников и отдать им свои деньги — неприятная ситуация, но еще страшнее неосознанно совершить противоправное действие. Мы обеспечили наших слушателей подробной инструкцией о том, как уберечь себя от подобной угрозы", — рассказал куратор программы "Финансовая грамотность" Новикомбанка Александр Дошлыгин.