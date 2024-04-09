Продавец от бота: "Ростелеком" разработал цифрового консультанта с искусственным интеллектом для розничных магазинов

"Ростелеком" завершил разработку нового сервиса "Цифровой консультант" для ритейл-индустрии. Решение, созданное с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ), поможет улучшить клиентский опыт и высвободит ресурс персонала магазинов для выполнения функций, в которых обязательно участие человека. Сейчас цифровой консультант "проходит стажировку" — компания тестирует его в технологической лаборатории B2E TechLab, которая занимается разработкой и внедрением цифровых технологий в ритейле.

Для запуска сервиса ИИ сгенерирует аватар — визуальный образ, голос и манеру ведения коммуникации цифрового консультанта по заданным параметрам на основе реального человека, а также обеспечит его анимацию на устройствах. ИИ также будет озвучивать цифрового консультанта и с помощью липсинка синхронизировать его речь с артикуляцией и мимикой. В зависимости от задач консультант может использовать разные сценарии взаимодействия с покупателями.

"Искусственный интеллект все активнее используется в бизнесе и становится настоящим помощником для человека. Внедрение ИИ в ритейле для "Ростелекома" станет очень интересным и важным опытом — эта перспективная с точки зрения цифровизации отрасль по-прежнему концентрируется на человеке и его потребностях и одновременно с помощью технологий создает уникальные бизнес-модели. Мы уверены, что новая яркая технология привлечет к себе внимание покупателей и поможет найти индивидуальный подход к каждому", — отметил Алексей Подрябинников, вице-президент — директор по работе с корпоративными заказчиками "Ростелекома".

Преимущество использования цифрового консультанта заключается в том, что он способен предоставлять персонализированный сервис без привлечения сотрудников и затрат на их обучение. В будущем благодаря привязке к системе лояльности сети консультант сможет рекомендовать товары на основе предпочтений и истории покупок конкретного клиента. Кроме того, внедрение сервиса позволит ритейлеру использовать лучшие практики для продажи товаров без дополнительного контроля за исполнением скриптов, так как ИИ минимизирует риски человеческого фактора.

"Цифровой консультант станет не просто новым сервисом с применением нашумевшей технологии ИИ, но совершит революцию в ритейле — через несколько лет подобные решения будут использоваться в каждом магазине. Мы также видим большой потенциал этого сервиса для внедрения в других индустриях. Развитие аппаратной части, трансформация визуала, интеграция новых скриптов и совершенствование клиентского пути сделают цифрового консультанта востребованным во всех отраслях, где необходимо повысить эффективность процессов и освободить ресурсы персонала", — комментирует Екатерина Козырь, директор индустрии Retail "Ростелекома".