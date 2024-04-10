Из-за разлива реки Самары затопило 11 тыс. га Бузулукского бора

Из-за разлива реки Самара оказалась затоплена территория национального парка "Бузулукский бор" (расположен на территории Оренбургской и Самарской областей) на площади не менее 11 тыс. га. Об этом сообщает администрация нацпарка.

"9 апреля на ближайшем гидрологическом посту достигнута отметка абсолютного максимума за историю наблюдений - 895 см, что на 115 см выше критического уровня. Ранее абсолютный максимум - 860 см - наблюдался 18 апреля 2011. За прошедшие сутки уровень повысился на 72 см", - отмечается в сообщении в Телеграм-канале парка.

Из берегов вышли десятки пойменных озер, в зоне затопления оказалось не менее шести обустроенных мест отдыха.