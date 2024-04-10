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Страхование Финансы

"Ингосстрах" вводит продуктовый подход в работу компании

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2023 году "Ингосстрах" принял решение внедрять продуктовый подход — выделить автономные направления бизнеса с лидерами, отвечающими за коммерческий успех и развитие новых возможностей для клиентов и партнеров. Модель управления призвана сфокусировать на бизнес-результате максимум ресурсов компании и обеспечить гибкость и устойчивость в условиях непрерывных изменений.

В розничном бизнесе уже созданы и начали действовать новые самостоятельные структурные подразделения — домены. Их цель — усилить фокус на потребности клиента, ускорить запуск новых продуктов и внедрить культуру предпринимательства среди сотрудников.

Бизнес-домен — это определенная линия бизнеса, отвечающая за доходы и прибыль, формируемая под группу потребностей и жизненных ситуаций клиентов. Основные решения по методологии, организационному формату и предварительному составу доменов были приняты в "Ингосстрахе" к середине 2023 года, и сейчас подходы продолжают развиваться.

В розничном бизнесе запущено 4 домена, охватывающие всю продуктовую линейку. Среди них:

Домен "ОСАГО". Его предназначение для клиентов — комфортная эксплуатация автомобиля, позитивный опыт автовладельца на всех этапах: от оформления полиса в компании до урегулирования убытков, а также организация оперативного и качественного ремонта автомобиля.

Домен "Здоровье и финансы". Предназначение — забота о семейном благополучии и безопасности клиента, создание лучшего клиентского опыта в области защиты и поддержания здоровья, усовершенствование процессов организации помощи и поддержки клиентов.

Домен "Жилье и имущество". Предназначение — забота о сохранности и уюте дома застрахованного, индивидуальные решения для каждого клиента, владеющего недвижимостью или желающего ее приобрести.

Домен "Каско". Предназначение — сохранение автомобиля и мобильности, качественный клиентский опыт по автострахованию и всему спектру услуг для автомобилиста.

В настоящее время комплектование доменов продолжается. Среди ближайших задач — улучшение всех процессов управления и развитие внутреннего предпринимательства, чтобы новые домены как можно быстрее показали первые результаты для клиентов и компании.

"Последние годы ознаменовались значительными изменениями рынка и потребительских предпочтений, в том числе, и в страховании. Мы уверены, что создание бизнес-доменов поможет улучшить работу "Ингосстраха": позволит укрепить лидирующие позиции на рынке и предлагать клиентам только лучшие и подходящие предложения", — отметил Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — Исполнительный директор "Ингосстраха".

"Важно, что продуктовый подход в "Ингосстрахе" — это уникальное решение для конкретной компании, обеспечивающее последовательное преобразование её деятельности без значительных затрат, с опорой на внутренние ресурсы и устойчивые корпоративные ценности", — подытожил Пётр Подымов, советник генерального директора "Ингосстраха".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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