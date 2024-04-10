"Ингосстрах" вводит продуктовый подход в работу компании

В 2023 году "Ингосстрах" принял решение внедрять продуктовый подход — выделить автономные направления бизнеса с лидерами, отвечающими за коммерческий успех и развитие новых возможностей для клиентов и партнеров. Модель управления призвана сфокусировать на бизнес-результате максимум ресурсов компании и обеспечить гибкость и устойчивость в условиях непрерывных изменений.
В розничном бизнесе уже созданы и начали действовать новые самостоятельные структурные подразделения — домены. Их цель — усилить фокус на потребности клиента, ускорить запуск новых продуктов и внедрить культуру предпринимательства среди сотрудников.
Бизнес-домен — это определенная линия бизнеса, отвечающая за доходы и прибыль, формируемая под группу потребностей и жизненных ситуаций клиентов. Основные решения по методологии, организационному формату и предварительному составу доменов были приняты в "Ингосстрахе" к середине 2023 года, и сейчас подходы продолжают развиваться.
В розничном бизнесе запущено 4 домена, охватывающие всю продуктовую линейку. Среди них:
Домен "ОСАГО". Его предназначение для клиентов — комфортная эксплуатация автомобиля, позитивный опыт автовладельца на всех этапах: от оформления полиса в компании до урегулирования убытков, а также организация оперативного и качественного ремонта автомобиля.
Домен "Здоровье и финансы". Предназначение — забота о семейном благополучии и безопасности клиента, создание лучшего клиентского опыта в области защиты и поддержания здоровья, усовершенствование процессов организации помощи и поддержки клиентов.
Домен "Жилье и имущество". Предназначение — забота о сохранности и уюте дома застрахованного, индивидуальные решения для каждого клиента, владеющего недвижимостью или желающего ее приобрести.
Домен "Каско". Предназначение — сохранение автомобиля и мобильности, качественный клиентский опыт по автострахованию и всему спектру услуг для автомобилиста.
В настоящее время комплектование доменов продолжается. Среди ближайших задач — улучшение всех процессов управления и развитие внутреннего предпринимательства, чтобы новые домены как можно быстрее показали первые результаты для клиентов и компании.
"Последние годы ознаменовались значительными изменениями рынка и потребительских предпочтений, в том числе, и в страховании. Мы уверены, что создание бизнес-доменов поможет улучшить работу "Ингосстраха": позволит укрепить лидирующие позиции на рынке и предлагать клиентам только лучшие и подходящие предложения", — отметил Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — Исполнительный директор "Ингосстраха".
"Важно, что продуктовый подход в "Ингосстрахе" — это уникальное решение для конкретной компании, обеспечивающее последовательное преобразование её деятельности без значительных затрат, с опорой на внутренние ресурсы и устойчивые корпоративные ценности", — подытожил Пётр Подымов, советник генерального директора "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.