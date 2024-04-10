Подросток из Самары сел за руль и врезался в столб

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Во вторник, 9 апреля, в Самаре произошло ДТП с водителем-подростком. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области