ВСК: домашние питомцы страдают от отита и цистита, самцы болеют чаще

Самыми популярными питомцами у россиян, по данным Страхового Дома ВСК, остаются кошки и собаки — на них приходится 20% и 70% обращений по страхованию домашних животных. Чаще всего россияне называют своих любимцев-собак экзотическими кличками (Олис, Харлей), а для котов предпочитают традиционные русские имена (самое распространенное — Василий). Наибольшее число обращений к ветеринарам фиксируется в Москве и Иркутске.

По данным Страхового Дома ВСК, в столице фиксируется подавляющее большинство обращений к ветеринарам — 44%. Еще 22% приходится на Иркутскую область.

В почти 100% случаев за помощью к специалисту обращаются хозяева самцов. Причем в 55% заявители также мужчины.

Самыми часто болеющими породами собак в России являются карельская лайка (50%), немецкий шпиц (14%), боксер (13%) и неаполитанский мастиф (10%). Среди кошек самое слабое здоровье у экзотической короткошёрстой (более 50%). Почти 44% питомцев сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем в возрасте до 1 года.

Самыми частыми проблемами домашних питомцев являются:

Отит (23% обращений)

Несчастные случаи (конфликты между животными, травмы из-за сторонних предметов) (22%)

Проблемы с почками, циститы (20%)

Простудные заболевания (11%)

Отравление (10%)

Инфекционные заболевания кожи (9%)

Большая часть обращений в связи с проблемами со здоровьем у питомцев фиксируется осенью — 44% в октябре и 22% в сентябре.