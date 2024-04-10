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Страхование Финансы

ВСК: домашние питомцы страдают от отита и цистита, самцы болеют чаще

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самыми популярными питомцами у россиян, по данным Страхового Дома ВСК, остаются кошки и собаки — на них приходится 20% и 70% обращений по страхованию домашних животных. Чаще всего россияне называют своих любимцев-собак экзотическими кличками (Олис, Харлей), а для котов предпочитают традиционные русские имена (самое распространенное — Василий). Наибольшее число обращений к ветеринарам фиксируется в Москве и Иркутске.

По данным Страхового Дома ВСК, в столице фиксируется подавляющее большинство обращений к ветеринарам — 44%. Еще 22% приходится на Иркутскую область.

В почти 100% случаев за помощью к специалисту обращаются хозяева самцов. Причем в 55% заявители также мужчины.

Самыми часто болеющими породами собак в России являются карельская лайка (50%), немецкий шпиц (14%), боксер (13%) и неаполитанский мастиф (10%). Среди кошек самое слабое здоровье у экзотической короткошёрстой (более 50%). Почти 44% питомцев сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем в возрасте до 1 года.

Самыми частыми проблемами домашних питомцев являются:

  • Отит (23% обращений)
  • Несчастные случаи (конфликты между животными, травмы из-за сторонних предметов) (22%)
  • Проблемы с почками, циститы (20%)
  • Простудные заболевания (11%)
  • Отравление (10%)
  • Инфекционные заболевания кожи (9%)

Большая часть обращений в связи с проблемами со здоровьем у питомцев фиксируется осенью — 44% в октябре и 22% в сентябре.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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