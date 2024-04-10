ВСК: домашние питомцы страдают от отита и цистита, самцы болеют чаще

Самыми популярными питомцами у россиян, по данным Страхового Дома ВСК, остаются кошки и собаки — на них приходится 20% и 70% обращений по страхованию домашних животных. Чаще всего россияне называют своих любимцев-собак экзотическими кличками (Олис, Харлей), а для котов предпочитают традиционные русские имена (самое распространенное — Василий). Наибольшее число обращений к ветеринарам фиксируется в Москве и Иркутске.
По данным Страхового Дома ВСК, в столице фиксируется подавляющее большинство обращений к ветеринарам — 44%. Еще 22% приходится на Иркутскую область.
В почти 100% случаев за помощью к специалисту обращаются хозяева самцов. Причем в 55% заявители также мужчины.
Самыми часто болеющими породами собак в России являются карельская лайка (50%), немецкий шпиц (14%), боксер (13%) и неаполитанский мастиф (10%). Среди кошек самое слабое здоровье у экзотической короткошёрстой (более 50%). Почти 44% питомцев сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем в возрасте до 1 года.
Самыми частыми проблемами домашних питомцев являются:
- Отит (23% обращений)
- Несчастные случаи (конфликты между животными, травмы из-за сторонних предметов) (22%)
- Проблемы с почками, циститы (20%)
- Простудные заболевания (11%)
- Отравление (10%)
- Инфекционные заболевания кожи (9%)
Большая часть обращений в связи с проблемами со здоровьем у питомцев фиксируется осенью — 44% в октябре и 22% в сентябре.
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.