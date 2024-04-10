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Страхование Финансы

Tele2 предлагает в своей рознице страхование от укуса клеща и начисляет кешбэк за покупку полиса

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, начисляет кешбэк за покупку страхового полиса "Антиклещ" в своей розничной сети. Посетители могут купить этот продукт во всех салонах Tele2, что особенно актуально в сезон клещевой активности. Программа будет востребована в регионах, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту.

Фото: предоставлено Tele2

Согласно данным Роспотребнадзора, большинство субъектов РФ эндемичны по клещевому энцефалиту, исключение составляют некоторые регионы Кавказа, Центральной России и других федеральных округов. В связи с высоким риском заражения опасными клещевыми инфекциями в весенне-летний период Tele2 предложила посетителям салонов партнерский продукт — страховку "Антиклещ" от компании САО "ВСК". Она включает организацию оперативной и качественной медицинской помощи при укусе клеща.

При покупке полиса в салонах Tele2 оператор начисляет 100 рублей кешбэка для оплаты мобильных услуг, что составляет более четверти от стоимости страховки. Специальное предложение на покупку полиса действует до 31 мая 2024 года.

3а 380 рублей страховка "Антиклещ" включает амбулаторную помощь: удаление клеща, его диагностику на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, антибактериальную терапию для их профилактики. В случае наступления острого заболевания страховка покрывает лечение в стационаре и обеспечение лекарственными препаратами, физиотерапию. Полис также предлагает реабилитацию и восстановление, включая диагностику последствий заболевания и составление индивидуальной программы оздоровления. Полис действует 1 год и активируется на третий день после покупки.

В рамках программы заботы о клиентах Tele2 организует рассылку push-уведомлений абонентам из наиболее опасных районов по заражению клещевым энцефалитом в Центральной России, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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