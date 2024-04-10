ХК "Лада" проиграл ЦСК ВВС

Хоккеисты "Лады" в первом контрольном матче всухую проиграли ЦСК ВВС.

В этом поединке тренерский штаб тольяттинцев решил просмотреть ближайший резерв, поэтому на лед вышел смешанный состав, основу которого образовали хоккеисты молодежной команды "Ладья", а также игроки, выступавшие в этом сезоне за ЦСК ВВС в ВХЛ. Однако на льду появились и хорошо знакомые лица — например, Евгений Грошев, Никита Михайлов и Донат Стальнов.

Хоккеисты "Лады" и ЦСК ВВС достаточно долго втягивались в матч — моментов у команд было крайне мало, а голы и вовсе отсутствовали. Счет был открыт только в середине второй двадцатиминутки, когда форвард "летчиков" Артем Юшин выиграл забег у Марата Калимуллина и, получив свободное пространство, бросил в дальний угол ворот Данилы Овчарика. 0:1. Включиться на максимум "автозаводцы" попытались в заключительном периоде, но скорое удаление за нарушение численного состава привело к еще одной пропущенной шайбе. Егор Егоров со средней дистанции поразил цель — 0:2. В дальнейшем тольяттинцы предпринимали попытки спастись, однако все завершилось тем, что Разат Тимиров за полторы минут до финальной сирены отправил снаряд в пустые ворота. 0:3.

Завтра, 11 апреля, в "Лада-Арене" состоится повторная встреча.