ВСК упростил получение страховых выплат для пострадавших от наводнений

Страховой Дом ВСК упростил порядок урегулирования убытков для пострадавших от наводнений жителей Оренбургской и Курганской областей и Стерлитамакского района Республики Башкортостан. Для рассмотрения заявления о выплате понадобится минимальный комплект документов, а осмотр поврежденного имущества будет выполнен оперативно после схода воды.
Страховой дом ВСК напоминает клиентам, что для чрезвычайных ситуаций действует особый порядок приема и рассмотрения заявлений на выплату страхового возмещения. В настоящее время такой порядок введен в Оренбургской области, Курганской области и Стерлитамакском районе Республики Башкортостан.
Для осуществления страховой выплаты клиенту в первую очередь необходимо подать заявление. Для подачи заявления потребуется минимальный комплект документов:
— заявление на выплату страхового возмещения;
— документ, удостоверяющий личность;
— документ, подтверждающий право собственности на объект недвижимости;
— реквизиты банковского счета.
Иные документы, связанные с произошедшими событиями, компания получит самостоятельно.
При этом в качестве документа, подтверждающего право собственности, может быть предоставлена электронная выписка ЕГРН с портала gosuslugi.ru. Реквизиты банковского счета также могут быть предоставлены в электронной форме (выгружены из банк-приложения). Кроме того, в отсутствие банковского счета страховое возмещение может быть выплачено с помощью почтового перевода.
Оперативный штаб Страхового Дома ВСК в режиме онлайн следит за развитием ситуации в регионе, в том числе в целях организации своевременного осмотра пострадавшего имущества. Осмотры будут проведены сразу после схода воды.
В компанию уже поступило свыше 20 обращений, связанных с причинением ущерба застрахованному недвижимому имуществу.
По всем вопросам, связанным с порядком обращения за выплатой, можно обратиться на горячую линию Страхового Дома ВСК по телефонам 8 (800) 200-15-51, 8 800 775-15-75.
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.