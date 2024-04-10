ВСК упростил получение страховых выплат для пострадавших от наводнений

Страховой Дом ВСК упростил порядок урегулирования убытков для пострадавших от наводнений жителей Оренбургской и Курганской областей и Стерлитамакского района Республики Башкортостан. Для рассмотрения заявления о выплате понадобится минимальный комплект документов, а осмотр поврежденного имущества будет выполнен оперативно после схода воды.

Страховой дом ВСК напоминает клиентам, что для чрезвычайных ситуаций действует особый порядок приема и рассмотрения заявлений на выплату страхового возмещения. В настоящее время такой порядок введен в Оренбургской области, Курганской области и Стерлитамакском районе Республики Башкортостан.

Для осуществления страховой выплаты клиенту в первую очередь необходимо подать заявление. Для подачи заявления потребуется минимальный комплект документов:

— заявление на выплату страхового возмещения;

— документ, удостоверяющий личность;

— документ, подтверждающий право собственности на объект недвижимости;

— реквизиты банковского счета.

Иные документы, связанные с произошедшими событиями, компания получит самостоятельно.

При этом в качестве документа, подтверждающего право собственности, может быть предоставлена электронная выписка ЕГРН с портала gosuslugi.ru. Реквизиты банковского счета также могут быть предоставлены в электронной форме (выгружены из банк-приложения). Кроме того, в отсутствие банковского счета страховое возмещение может быть выплачено с помощью почтового перевода.

Оперативный штаб Страхового Дома ВСК в режиме онлайн следит за развитием ситуации в регионе, в том числе в целях организации своевременного осмотра пострадавшего имущества. Осмотры будут проведены сразу после схода воды.

В компанию уже поступило свыше 20 обращений, связанных с причинением ущерба застрахованному недвижимому имуществу.

По всем вопросам, связанным с порядком обращения за выплатой, можно обратиться на горячую линию Страхового Дома ВСК по телефонам 8 (800) 200-15-51, 8 800 775-15-75.