16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"АД Пластик Тольятти" не смог взыскать 167 млн руб. со страховой за пожар 18 жителей региона, пострадавшие на производстве, получили новые автомобили от регионального Отделения СФР в 2023 году Отделение СФР по Самарской области проактивно оформило 29 тысяч СНИЛС для новорожденных региона 174 кофейни собрали 1 млн руб. для бездомных животных Агрострахование: самарский АПК получил более 250 млн руб. выплат за 2023 год

Страхование Финансы

ВСК упростил получение страховых выплат для пострадавших от наводнений

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 155
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Страховой Дом ВСК упростил порядок урегулирования убытков для пострадавших от наводнений жителей Оренбургской и Курганской областей и Стерлитамакского района Республики Башкортостан. Для рассмотрения заявления о выплате понадобится минимальный комплект документов, а осмотр поврежденного имущества будет выполнен оперативно после схода воды.

Страховой дом ВСК напоминает клиентам, что для чрезвычайных ситуаций действует особый порядок приема и рассмотрения заявлений на выплату страхового возмещения. В настоящее время такой порядок введен в Оренбургской области, Курганской области и Стерлитамакском районе Республики Башкортостан.

Для осуществления страховой выплаты клиенту в первую очередь необходимо подать заявление. Для подачи заявления потребуется минимальный комплект документов:

— заявление на выплату страхового возмещения;

— документ, удостоверяющий личность;

— документ, подтверждающий право собственности на объект недвижимости;

— реквизиты банковского счета.

Иные документы, связанные с произошедшими событиями, компания получит самостоятельно.

При этом в качестве документа, подтверждающего право собственности, может быть предоставлена электронная выписка ЕГРН с портала gosuslugi.ru. Реквизиты банковского счета также могут быть предоставлены в электронной форме (выгружены из банк-приложения). Кроме того, в отсутствие банковского счета страховое возмещение может быть выплачено с помощью почтового перевода.

Оперативный штаб Страхового Дома ВСК в режиме онлайн следит за развитием ситуации в регионе, в том числе в целях организации своевременного осмотра пострадавшего имущества. Осмотры будут проведены сразу после схода воды.

В компанию уже поступило свыше 20 обращений, связанных с причинением ущерба застрахованному недвижимому имуществу.

По всем вопросам, связанным с порядком обращения за выплатой, можно обратиться на горячую линию Страхового Дома ВСК по телефонам 8 (800) 200-15-51, 8 800 775-15-75.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5