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Сбер открывает прием заявок в пятый сезон международного акселератора Sber500

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подать заявку могут стартапы со всего мира до 25 мая 2024 года.

Сбер запускает новую волну международного акселератора для технологических предпринимателей Sber500. Все этапы программы будут курировать российские и зарубежные менторы и эксперты с опытом работы и нетворкингом по всему миру. Дополнительным преимуществом для участников станет то, что, помимо Сбера, с отобранными финалистами будет работать более 40 российских корпораций-партнёров и инвесторов. Регистрация продлится до 25 мая 2024 года. Об этом первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал на форуме "Открытые инновации", посвящённом цифровизации и технологическому развитию страны.

Подать заявку могут стартапы со всего мира. Главный критерий — у проектов уже должен быть MVP (работающая версия продукта), укомплектованная команда и первые продажи. Исключение составляют deeptech-стартапы, имеющие углублённую научную базу в основе, — они могут не иметь продаж. Проекты, в которых задействованы AI-технологии, получат дополнительную менторскую поддержку и приоритет в отборе.

Программа рассчитана на 12 недель. Первым этапом станет онлайн-буткемп для отобранных более 100 стартапов из числа поданных в акселератор: международные эксперты проведут диагностику их бизнеса, дадут рекомендации по его ускорению, а также поделятся инсайтами успешного развития и позиционирования аналогичных проектов на рынках других стран. Затем будут выбраны 25 финалистов, которые пройдут основную программу акселератора. Осенью 2024 года пройдёт его демодень, по итогам которого стартапы получат возможность привлечь инвестиции, а также пилотировать свои решения в Сбере и корпорациях-партнёрах.

"Задача нашего акселератора Sber500 — на ранней стадии выявлять решения, которые способны стать лидерами в своих сегментах, предоставлять им экспертизу и привлекать к ним внимание всего рынка инноваций. В том, чтобы таких компаний становилось больше, заинтересован и Сбер, и вся страна. За последние четыре года выпускники Sber500 привлекли инвестиции на общую сумму больше 3,2 млрд рублей, а также заключили свыше 7000 коммерческих контрактов", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

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