В Сызрани насмерть разбился водитель, врезавшись в препятствие

В четверг, 11 апреля, в Сызрани произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Самарской области.

В ночь на четверг около 1:14 20-летний водитель за рулем Lada Priora, двигаясь по ул. Интернациональной, в районе дома № 88, по неустановленным причинам совершил наезд на препятствие.

Водитель погиб на месте ДТП.

"Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, установили и опросили очевидцев происшествия, провели регламентные действия по оформлению дорожно-транспортного происшествия и иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечается в сообщении.