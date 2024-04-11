В Сызрани насмерть разбился водитель, врезавшись в препятствие

В четверг, 11 апреля, в Сызрани произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Самарской области.
В ночь на четверг около 1:14 20-летний водитель за рулем Lada Priora, двигаясь по ул. Интернациональной, в районе дома № 88, по неустановленным причинам совершил наезд на препятствие.
Водитель погиб на месте ДТП.
"Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, установили и опросили очевидцев происшествия, провели регламентные действия по оформлению дорожно-транспортного происшествия и иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!