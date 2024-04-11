В Самаре можно заказать доставку кредитных карт и платежных стикеров через СберБанк Онлайн

Услуга доступна более чем в 100 городах России.
Сбер расширил число городов, в которых можно заказать кредитные карты, платежные стикеры, а также дебетовые карты с индивидуальным дизайном через мобильное приложение СберБанк Онлайн с бесплатной доставкой в любое удобное место. Теперь доставка доступна в 101 городе страны.
Оформить доставку можно в СберБанк Онлайн: в разделе "Кошелёк" нажать "+", выбрать нужную карту и опцию "Доставить курьером", указать адрес и время доставки. Чтобы заказать доставку перевыпущенной карты, нужно выбрать карту для перевыпуска, затем в "Настройках" нажать "Перевыпустить" и "Доставить курьером". При этом выездные менеджеры банка могут рассказать о других продуктах Сбера и ответить на вопросы.
Дебетовые и кредитные СберКарты на дом можно заказать по всей стране, от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, причём не только в региональных центрах, но и в менее крупных городах. Если клиенту неудобно либо некогда ехать в офис банка, сотрудник Сбера привезёт карту домой, на работу или в любое другое место.
С полным списком городов, в которых доступна услуга, можно ознакомиться по ссылке.
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