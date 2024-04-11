В Самаре погиб мужчина, попавший под машину на ул. Авроры

В среду, 10 апреля, в Самаре участником ДТП стал 33-летний водитель автомобиля Omoda, ехавший в 22:06 по ул. Аврора со стороны Балаковской в направлении ул. Промышленности. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, двигаясь по левой полосе, он допустил наезд на пешехода, пожилого мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства.
После ДТП мужчина пешеход скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!