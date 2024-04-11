В Самаре погиб мужчина, попавший под машину на ул. Авроры

В среду, 10 апреля, в Самаре участником ДТП стал 33-летний водитель автомобиля Omoda, ехавший в 22:06 по ул. Аврора со стороны Балаковской в направлении ул. Промышленности. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, двигаясь по левой полосе, он допустил наезд на пешехода, пожилого мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства.

После ДТП мужчина пешеход скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.