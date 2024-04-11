В сети появилось видео с участницей шоу "Пацанки" и избиением подростка

В интернете появилось видео с участницей шоу "Пацанки" Лизой Макаровой в Самаре.

На видео 24-летняя Макарова бьет девушку. А в описании указано, что она избила девочку-подростка за шутку про парик.

Также стало известно, что в связи с видео начала проверку самарская полиция. Сообщается, что личности всех участников инцидента установлены.