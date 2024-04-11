В сети появилось видео с участницей шоу "Пацанки" и избиением подростка

В интернете появилось видео с участницей шоу "Пацанки" Лизой Макаровой в Самаре.
На видео 24-летняя Макарова бьет девушку. А в описании указано, что она избила девочку-подростка за шутку про парик.
Также стало известно, что в связи с видео начала проверку самарская полиция. Сообщается, что личности всех участников инцидента установлены.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !