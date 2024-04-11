16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Южном городе четыре человека пострадали в ДТП с "перевертышем" Самарская прокуратура прокомментировала обрушение облицовки на пр. Кирова Два пони погибли под колесами Mitsubishi в Самарской области Пожилой водитель Peugeot сбил двух женщин на ул. Гагарина в Самаре Пацанка Лиза Макарова: "Вопрос с дракой был решен между мной и Ульяной давным-давно"

Происшествия

В сети появилось видео с участницей шоу "Пацанки" и избиением подростка

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 221
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В интернете появилось видео с участницей шоу "Пацанки" Лизой Макаровой в Самаре.

Фото: t.me/pacankislivy

На видео 24-летняя Макарова бьет девушку. А в описании указано, что она избила девочку-подростка за шутку про парик.

Также стало известно, что в связи с видео начала проверку самарская полиция. Сообщается, что личности всех участников инцидента установлены.

Гид потребителя

Последние комментарии

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

ольга евсеева 06 марта 2024 19:52 "Вывели в коридор и напугали": жительница Новокуйбышевска добивается защиты сына от "разборок"

На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5