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Страхование Финансы

ВСК: после 30-ти к самокату лучше не подходить, особенно в Уфе и Кургане

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На самокаты приходится 94% страховых случаев, связанных с катанием на средствах индивидуальной мобильности (в том числе моноколесах, сигвеях и пр.). Лидерами по количеству происшествий с СИМ являются Уфа и Курган, женщины получают травмы при управлении перечисленными устройствами чаще, чем мужчины — таково исследование Страхового Дома ВСК, подготовленное к началу сезона катания на самокатах и прочих СИМ.

По данным ВСК, 59% несчастных случаев, связанных с катанием на самокатах и прочих СИМ, приходится на лето, 41% — на осенне-весенний период.

Регионами лидерами антирейтинга по количеству происшествий с СИМ являются:

  1. Башкортостан (18%)
  2. Курганская область (18%)
  3. Томская область (12%)

Чаще травмы получают при управлении различными СИМ женщины — на них приходится 65% ЧП. Самая травмоопасная возрастная категория среди обладателей самокатов и пр. — 30-39 лет. Подростки, наоборот, нечасто становятся участниками происшествий с СИМ.

В среднем, пострадавший в связи с катанием на самокатах и пр. СИМ получает компенсацию в размере 5,8 тыс. рублей (т.е. сталкивается с незначительными травмами).

Самая крупная компенсация — 20 тыс. рублей — выплачена 20-летнему жителю Ижевска, который в результате падения с самоката получил ушиб левого коленного сустава, правого локтевого сустава и правой кисти.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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