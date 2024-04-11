ВСК: после 30-ти к самокату лучше не подходить, особенно в Уфе и Кургане

На самокаты приходится 94% страховых случаев, связанных с катанием на средствах индивидуальной мобильности (в том числе моноколесах, сигвеях и пр.). Лидерами по количеству происшествий с СИМ являются Уфа и Курган, женщины получают травмы при управлении перечисленными устройствами чаще, чем мужчины — таково исследование Страхового Дома ВСК, подготовленное к началу сезона катания на самокатах и прочих СИМ.
По данным ВСК, 59% несчастных случаев, связанных с катанием на самокатах и прочих СИМ, приходится на лето, 41% — на осенне-весенний период.
Регионами лидерами антирейтинга по количеству происшествий с СИМ являются:
- Башкортостан (18%)
- Курганская область (18%)
- Томская область (12%)
Чаще травмы получают при управлении различными СИМ женщины — на них приходится 65% ЧП. Самая травмоопасная возрастная категория среди обладателей самокатов и пр. — 30-39 лет. Подростки, наоборот, нечасто становятся участниками происшествий с СИМ.
В среднем, пострадавший в связи с катанием на самокатах и пр. СИМ получает компенсацию в размере 5,8 тыс. рублей (т.е. сталкивается с незначительными травмами).
Самая крупная компенсация — 20 тыс. рублей — выплачена 20-летнему жителю Ижевска, который в результате падения с самоката получил ушиб левого коленного сустава, правого локтевого сустава и правой кисти.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.