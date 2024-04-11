Группа ВТБ: каждый пятый житель ПФО выпускает к своему счету карты для близких

По данным совместного опроса банков ВТБ и "Открытие", 19% жителей Приволжского федерального округа (ПФО) пользуются разными картами, привязанными к одному счету. Опция позволяет планировать и контролировать семейный бюджет, а также экономит время на переводы близким.

22% участников опроса считают, что возможность привязать несколько карт к одному счету — удобная и полезная опция, а 38% думают, что у каждого должен быть свой отдельный счет. 24% респондентов не готовы давать оценку, пока сами не попробуют такую возможность. Еще 16% считают, что общий счет может внести путаницу в семейный бюджет.

Среди тех, кто готов выпустить карты для близких к общему счету, 56% привязали бы к нему карты для партнера, а 52% — допкарты для несовершеннолетних детей. Взять на себя траты пожилых родителей готовы 17% опрошенных, а 12% — были бы не против помогать таким образом своим взрослым детям.

В вопросах контроля общего бюджета жители Приволжья разделились на три основные группы: 37% считают, что финансы нуждаются в четком контроле и необходимо отслеживать, кто, на что и сколько потратил; 36% готовы контролировать траты лишь поверхностно, а 27% утверждают, что в семье важно доверять друг другу и не следить за тратами другого.

Пятая часть (19%) респондентов, знакомых с сервисом дополнительных карт, не стала бы ограничивать близких в расходах. 19% опрошенных хотели бы установить лимит в 5-10 тыс. рублей, а 18% опрошенных готовы разрешить близким траты в пределах 10-20 тыс. рублей. 17% не против установить верхние ограничения трат в районе 50 тыс. рублей. Еще 1% считают возможным не ограничивать близких при тратах свыше 100 тыс. рублей.

Большинство респондентов (58%) считают, что детей нужно приучать к деньгам еще в дошкольном (24%) или младшем школьном возрасте (34%). Каждый четвертый участник опроса (24%) назвал средний школьный возраст оптимальным для начала ведения личного бюджета. 12% полагают, что на карманные расходы можно давать деньги только с 14 лет, а еще 4% отказывают в личных тратах детям.

62% жителей ПФО считают, что карманные расходы детям 10-17 лет не должны превышать 3 тыс. рублей в месяц, 20% готовы увеличить статью расходов в пределах 3-5 тыс. рублей ежемесячно. Свыше 5 тыс. рублей на личные траты готовы давать только 6%.

*Опрос проведен ВТБ и банком "Открытие" 1–8 апреля по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.