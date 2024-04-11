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Банк ДОМ.РФ начал кредитовать строительство быстровозводимых промышленных объектов

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ДОМ.РФ запустил новый кредитный продукт для компаний малого и среднего бизнеса — финансирование строительства быстровозводимых зданий на основе металлоконструкций. Кредит может быть предоставлен в рамках программ льготной поддержки субъектов МСБ, что позволяет получить льготную процентную ставку существенно ниже рыночных.

Кредитный продукт банка отвечает высокому спросу предприятий на подобные площади. Сегодня доля быстровозводимых зданий с металлическим каркасом в общем объеме строительства промышленных объектов и складов достигает трети и активно развивается. Такие постройки не имеют ограничений в использовании: это могут быть как офисные помещения, так и производственные цеха, склады. Современные легковозводимые объекты имеют длительный срок эксплуатации и соответствуют современным требованиям по комфорту и промышленной безопасности, при этом возводятся дешевле и быстрее по сравнению с обычными зданиями.

Банк ДОМ.РФ предоставляет кредит как для приобретения комплекта металлоконструкций, так и на строительство здания. Максимальная сумма выдачи — до 70% от стоимости металлоконструкции и строительных работ, при этом срок кредитования составляет до 10 лет, что позволяет погашать задолженность перед банком постепенно с комфортным для предприятия размером ежемесячного платежа.

В обеспечение по кредиту оформляется залог земельного участка (или прав на аренду), после ввода объекта в эксплуатацию здание также оформляется в залог. Решение о выдаче принимается в 2 этапа: на первом оценивается финансовое положение клиента и определяется максимальный размер кредита, после этого в течение 90 дней согласовывается предоставленный клиентом проект строительства. Банк предъявляет ряд требований к объекту: здание должно быть подключено к коммунальным ресурсам (водоснабжению, отоплению и т. д.), иметь металлический каркас.

Выдача кредита осуществляется не единовременно, а траншами в течение 6 месяцев с даты заключения договора, что позволяет клиенту использовать кредитные средства поэтапно в зависимости от этапов строительства и не уплачивать проценты за неиспользуемые средства.

"Учитывая растущий интерес компаний малого и среднего бизнеса к строительству быстровозводимых объектов, Банк ДОМ.РФ разработал уникальный продукт "Инвестиционный кредит на строительство", который позволит легко возводить промышленные здания, столь необходимые сегодня для развития предприятий", — отметила директор подразделения "Малый и средний бизнес" Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

Подать заявку на кредитование и узнать подробные условия можно на сайте Банка ДОМ.РФ по ссылке. Получить подробную информацию об обслуживании и доступных инструментах поддержки можно по телефону горячей линии для компаний малого бизнеса — 8 800 700-87-83.

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