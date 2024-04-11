Владельцы кафе и ресторанов получили бесплатные инструменты для развития своего дела

Новое отраслевое решение Сбера помогает находить новые возможности для роста бизнеса и экономит деньги.

Сбер запустил новое отраслевое решение для владельцев кафе и ресторанов. В него входят бесплатные инструменты аналитики (на основе данных эквайринга Сбера), которые помогают предпринимателям развивать свой бизнес. Решение интегрировано в систему интернет-банка СберБизнес и отображает ключевые показатели ресторана в одном окне в привычном интерфейсе.

Удобное решение даёт предпринимателю возможность комплексно анализировать деятельность своего предприятия общественного питания: видеть выручку, средний чек, число посетителей, составлять портреты клиентов и выявлять их потребности. Важно, что по всем этим показателям свой ресторан можно сравнить со средним значением по отрасли. Бонусом идёт сервис электронных чаевых, который позволяет гостю отблагодарить официанта, даже если у него нет с собой наличных.

"Мы продолжаем расширять нашу палитру бесплатных многофункциональных решений для различных отраслей — сегодня их уже восемь. Такие сервисы покрывают самые частотные сферы деятельности: помогают предпринимателям продавать товары на маркетплейсах, сдавать в аренду помещения, руководить управляющей компанией, заниматься грузоперевозками, розничной торговлей и корпоративными продажами, оказывать услуги, а теперь и управлять ресторанным бизнесом. Преимущество нового решения Сбера для кафе и ресторанов, как и других аналогичных сервисов, — это качественная аналитика ключевых показателей деятельности в сравнении с отраслью в целом, что помогает находить новые возможности для роста бизнеса", — отметил директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.

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