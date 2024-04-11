СУ СК проверит сообщение о нелегальной гостинице для мигрантов в Самаре

Сотрудники СУ СК России по Самарской области начали проверку после появления в социальных сетях и СМИ сообщений о нелегальной гостинице для мигрантов.

Кроме того, представить доклад о ходе проверки поручил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Предположительно, речь идет о здании около ж/д станции Киркомбинат. Сообщалось, что там уже восемь лет живут мигранты в трехэтажном здании без адреса. А местные жители утверждают, что нелегалы постоянно устраивают в "гостинице" побоища и не дают людям спокойно жить.