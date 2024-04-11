СУ СК проверит сообщение о нелегальной гостинице для мигрантов в Самаре

Сотрудники СУ СК России по Самарской области начали проверку после появления в социальных сетях и СМИ сообщений о нелегальной гостинице для мигрантов.
Кроме того, представить доклад о ходе проверки поручил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Предположительно, речь идет о здании около ж/д станции Киркомбинат. Сообщалось, что там уже восемь лет живут мигранты в трехэтажном здании без адреса. А местные жители утверждают, что нелегалы постоянно устраивают в "гостинице" побоища и не дают людям спокойно жить.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !