Экскурсовод из Самары стала одной из лучших по мнению посетителей выставки "Россия"

В Доме молодежи на ВДНХ прошла церемония награждения лучших сотрудников гостевого центра и экскурсоводов программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" на Международной выставке-форуме "Россия".

По результатам обратной связи от гостей после проведенных экскурсий, иностранных посетителей, представителей органов исполнительной власти в семи номинациях выбрали 50 победителей.

Анастасия Силина из Самары стала одним из лучших экскурсоводов в номинации "Больше, чем народный", в которой награждали тех, кто получил максимальное количество положительных отзывов от гостей выставки "Россия". Всего из Самарской области с региональными заездами приехали 19 человек.

В октябре 2023 г. Анастасия прошла отбор и подготовку для работы на выставке "Россия" в рамках программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие". Каждый экскурсовод предварительно изучает материалы и проходит обучение, затем на аттестационной экскурсии демонстрирует свои знания и владение методикой экскурсионной работы.

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" также развивает уникальное в масштабах страны сообщество "Проводники смыслов". Это действующие гиды, педагоги, краеведы, студенты профильных специальностей из 89 регионов России. На выставке "Россия" "проводники смыслов" знакомят миллионы сограждан и иностранных гостей с достижениями страны, ее успехами и возможностями, вдохновляют на новые свершения. Они повышают привлекательность регионов в глазах молодежи и помогают влюбляться в нее еще больше, в том числе в турах от программы "Больше, чем путешествие".

"Выставка "Россия" — знаковая для всей страны и туристической отрасли. Участие в ней — огромная честь для каждого, и я не могла упустить такой шанс быть причастной к созданию самого яркого события эпохи. Экскурсовод — это лицо и голос всего мероприятия, именно гид ведет по всем экспозициям выставки, выступая в роли "проводника смыслов": помогает гостям лучше понять и оценить успехи нашей страны последних лет, помогает юным посетителям осознать точки роста и увидеть, какие возможности сейчас есть в России для молодого поколения", — отметила Анастасия Силина.

У себя на родине, в Самарской области, на протяжении 25 лет Анастасия знакомила жителей и гостей города с историей края, работая экскурсоводом по городу и области. Она водила туристов по своим авторским маршрутам. Это были "Дороги победы", которые предполагают прохождение квеста в военно-историческом музее, профориентационные экскурсии — "Сто профессий одной улицы", "Билет в будущее", а также исторические — "По культурной прямой", "Тенистыми аллеями прошлого", "Тайны двух площадей".

Узнав о конкурсе экскурсоводов для работы на выставке "Россия", она сразу же подала заявку, прошла отбор и обучение, присоединилась к профессиональному сообществу "Проводники смыслов".

Президент страны Владимир Путин 4 апреля 2024 г. на совещании по случаю открытия круглогодичных молодежных образовательных центров отметил актуальность фразы "проводники смыслов" в контексте каждого, кто сегодня работает с подрастающим поколением и молодежью.

"Я хотел бы подчеркнуть, что все вы, уважаемые коллеги, все, кто занимается таким важным, таким абсолютно актуальным, важнейшим направлением работы, как работа с молодыми людьми, вы все в самом широком смысле этого слова являетесь "проводниками смыслов", простите за тавтологию. Это чрезвычайно важная работа, она очень сложная, сложнее не бывает. Для нашей страны чрезвычайно важно доходчиво, эффективно, грамотно и в высшей степени объективно доводить до молодых людей информацию о нашей стране, о ее прошлом, настоящем, о наших целях, целях развития с тем, чтобы подавляющее большинство, а в идеальном варианте все граждане страны, особенно молодые наши сограждане, были проникнуты любовью к России и искренне, от всей души работали бы на ее будущее. В этом и заключается главный смысл вашей работы. Я хочу пожелать вам успехов. Вы — "проводники смыслов", — сказал Владимир Путин.