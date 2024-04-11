Клиенты Сбера получат до 5% от стоимости квартиры бонусами СберСпасибо

Потратить их можно у партнеров программы лояльности.

До 30 июня 2024 года в Сбербанке вновь будет действовать акция для покупателей квартир в новостройках — "Спасибо за квартиру". Она распространяется как на строящиеся, так и на сданные объекты.

Кешбэк до 5% бонусами СберСпасибо будет рассчитываться от стоимости квартиры и начисляться равными частями в течение 6 месяцев клиентам с ипотекой от Сбера, выбравшим квартиру у застройщика — участника акции. Так, при стоимости жилья 9 млн рублей клиенту вернутся 450 000 бонусов СберСпасибо — по 75 000 бонусов в течение 6 месяцев.

Бонусы можно потратить у партнёров программы лояльности, например, на обустройство новой квартиры или новоселье.

"Впервые акцию "Спасибо за квартиру" мы совместно с Домкликом провели в августе прошлого года. Тогда более 8 тыс. наших клиентов воспользовались этим предложением и смогли не только приобрести новое жильё, но и получить дополнительные бонусы СберСпасибо. Потратить их можно у партнёров программы лояльности, например, на товары для ремонта, новую мебель или бытовую технику. Всё это можно приобрести на Мегамаркете, оплатив до 99% стоимости бонусами", — отметила директор дивизиона "Лояльность" Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо Екатерина Звонова.

Для участия в акции до 30 июня 2024 года клиентам необходимо оформить заявку на ипотеку на новостройку на Домклик, выбрав подходящий вариант у застройщиков, участвующих в акции, и заключить кредитный договор в течение 90 дней после одобрения заявки. Перечень участвующих в акции жилых комплексов размещён на Домклик. Группа компаний ФСК первой среди застройщиков присоединилась к акции. Подробнее о правилах — в Журнале Домклик.

"Спасибо за квартиру" — совместная акция Сбербанка, программы лояльности СберСпасибо, Домклик и партнёров-застройщиков. С подробными условиями программы можно ознакомиться на сайте СберСпасибо или на Домклик.