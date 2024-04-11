16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Южном городе четыре человека пострадали в ДТП с "перевертышем" Самарская прокуратура прокомментировала обрушение облицовки на пр. Кирова Два пони погибли под колесами Mitsubishi в Самарской области Пожилой водитель Peugeot сбил двух женщин на ул. Гагарина в Самаре Пацанка Лиза Макарова: "Вопрос с дракой был решен между мной и Ульяной давным-давно"

Происшествия

Прокуратура организовала проверку в связи с обвалом асфальта в Красноглинском районе

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 227
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Красноглинского района Самары организовала проверку в связи с размещенными в социальных сетях публикациями о значительном разрушении грунта по улице Зауральской в непосредственной близости от жилых домов.

Фото: Прокуратура Самарской области

Постановлением администрации Красноглинского района введен  режим повышенной готовности.

На заседании комиссии администрации определены меры, направленные на  информирование жителей, ограждение опасной территории, обесточивание. Организован мониторинг прохождения оползня.

"Надзорным органом координируется  деятельность органа местного самоуправления, ответственных служб в целях предотвращения негативных для граждан последствий. По результатам анализа причин и условий, способствовавших сходу грунта, будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.

Гид потребителя

Последние комментарии

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

ольга евсеева 06 марта 2024 19:52 "Вывели в коридор и напугали": жительница Новокуйбышевска добивается защиты сына от "разборок"

На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5