Прокуратура организовала проверку в связи с обвалом асфальта в Красноглинском районе

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Прокуратура Красноглинского района Самары организовала проверку в связи с размещенными в социальных сетях публикациями о значительном разрушении грунта по улице Зауральской в непосредственной близости от жилых домов.

Фото: Прокуратура Самарской области