Прокуратура организовала проверку в связи с обвалом асфальта в Красноглинском районе

Прокуратура Красноглинского района Самары организовала проверку в связи с размещенными в социальных сетях публикациями о значительном разрушении грунта по улице Зауральской в непосредственной близости от жилых домов.
Постановлением администрации Красноглинского района введен режим повышенной готовности.
На заседании комиссии администрации определены меры, направленные на информирование жителей, ограждение опасной территории, обесточивание. Организован мониторинг прохождения оползня.
"Надзорным органом координируется деятельность органа местного самоуправления, ответственных служб в целях предотвращения негативных для граждан последствий. По результатам анализа причин и условий, способствовавших сходу грунта, будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !