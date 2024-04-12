Благоустройство парка Мира на Маломосковской в Самаре продолжается

Благоустройство, прошедшее в 2015 г. в Самаре, дало повод называть эту территорию Парком Мира. Это народное название жители дали благодаря зелени и уюту этого места. Парк в 2015 г. был благоустроен к Чемпионату Мира по футболу 2018 и сразу стал излюбленным местом отдыха жителей и настоящей гордостью города. В 2021 г. Т+ здесь была произведена перекладка теплотрассы по всей протяженности парка, в результате чего уничтожена система полива, прогулочные зоны, плитка, освещение, газоны, крупномерные деревья и кустарники.

Министерство транспорта согласовало проведение работ в парке, выдав технические условия на восстановление благоустройства. Однако с 2022 г. парк стоял разрушенным. Т+ приступил к восстановлению благоустройства только в 2023 г. и не завершил его до сих пор. К тому же восстановление уничтоженной растительности не было предусмотрено из-за охранной зоны сетей.

Учитывая, что парку более 9 лет и он был значительно разрушен Т+, было принято решение по синхронизации работ с министерством транспорта.

В 2023 г. Минтрансом был заключён контракт на восстановление парка с компанией "XXI Век", создавшей этот парк для жителей города к Чемпионату мира. Однако утрата большого количества деревьев до сих пор вызывает большой общественный резонанс.

Народный фронт активно включился в выстраивание коммуникации между Т+, подрядчиком и жителями. 11 апреля 2024 года было проведено общественное проектирование совместно с подрядчиком, Минтрансом и местными жителями. Все предложения граждан были выслушаны и достигнута договоренность о внесении их в проект.

Народный фронт добивается того, чтобы были найдены пути решения восстановления озеленения совместно с компанией Т+ и Минтрансом.

"Наши города, особенно крупные, такие как Самара, буквально испещрены инженерными коммуникациями, магистралями, трубопроводами и автомобильными дорогами, но комфорт жителей, их здоровье и психоэмоциональное состояние напрямую связано с экологией города, зелеными насаждениями и зонами отдыха, — комментирует член регионального штаба Народного фронта в Самарской области Екатерина Гудзима. — Необходимо изменение сложившегося подхода в сторону принятия адекватных мер по выбору мест высадки и видов зеленых насаждений, которые возможно высаживать в местах прохождения сетей РСО".

Ситуация с Парком Мира еще раз напомнила, как важно синхронизировать перекладку сетей с проводимым городским благоустройством, что даст возможность жителям дольше им наслаждаться. Каждое снесенное дерево взято на отдельный контроль Народного фронта. Мы рассчитываем, что Т+ проявит социальную ответственность и найдет способ посадить деревья в парке, сделав его еще более красивым и озелененным.