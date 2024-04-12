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Страхование Финансы

"Ингосстрах" выяснил, планирует ли взрослое поколение менять свою профессию

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ингосстрах" и Финансовый университет при Правительстве РФ в совместном исследовании выяснили, в какой степени взрослое поколение от 45 до 65 лет удовлетворено своей профессией. Исследование показало, что чуть более 19% опрошенных планируют в ближайшее время получить дополнительное образование или пройти обучение.

Наибольший процент взрослых людей, желающих освоить новую сферу деятельности, был зафиксирован в Кемерово (27%), Санкт-Петербурге (26%), Новокузнецке (25%) и Рязани (23%). Также высокий процент стремящихся к обучению замечен в Москве, Ижевске, Новосибирске, Оренбурге, Саратове, Томске, Уфе и Хабаровске — по 22%. Разница между полами оказалась небольшой: 21% женщин и 18% мужчин выразили свое стремление к самосовершенствованию и обогащению знаний.

Было установлено, что многие из опрошенных уже проходят дополнительное обучение. 45,3% респондентов выбирают повышение квалификации на рабочем месте, а 18,4% посещают очные курсы и тренинги. Самообразованию уделяют внимание 18,7% опрошенных, в то время как 18,4% предпочитают обучаться в офлайн формате. Курсы в интернете проходят 15,1% участников исследования, а менее 3% опрошенных отдают предпочтение индивидуальным занятиям и обучению в университетах.

Большинство респондентов (41,9%) указали, что их основной целью дополнительного образования является повышение квалификации в текущей профессии, а также расширение знаний и навыков на рабочем месте. Дополнительно 26,2% участников опроса учатся для саморазвития, повышения культурного уровня, расширения кругозора и развития хобби. В то же время 12,5% респондентов стремятся к обучению с целью смены профессии.

Те, кто только собирается начать обучение, преимущественно планируют получить дополнительные знания и навыки в негосударственных учебных заведениях, на оффлайн и онлайн курсах (63,8%). Получать образование в высших учебных заведениях намерены 14,6% опрошенных, а 5,9% отдают предпочтение обучению в средних специальных учебных заведениях.

По результатам опроса, большинство респондентов (15,9%) выразили желание освоить профессию в сфере медицины. 12,2% опрошенных заинтересованы в карьере учителя и преподавателя. Профессия бухгалтера привлекает 11,8% опрошенных, а профессия повара и кулинара — 8,1%. Компьютерные технологии и интернет заинтересовали 6,5% участников опроса.

В компании "Ингосстрах" каждый человек ценен: как имеющий жизненный опыт, так и готовый к изучению новой профессии. Для развития сотрудников в компании функционируют два образовательных института: "Школа продаж", которая занимается обучением агентов и партнеров, только начинающих карьеру в страховом бизнесе, и "Корпоративный университет", обучающий сотрудников внутри компании.

"В "Школе продаж" мы уже несколько лет проводим обучение желающих освоить новое для себя дело — продажи. Наша программа предназначена как для молодых специалистов, так и для продавцов с опытом. На занятиях будущие агенты изучают принципы работы страхования, осваивают правила успешных переговоров, знакомятся с продуктами и услугами компании, учатся использовать важную терминологию и инструменты продаж. Таким образом, мы готовим партнеров, которые способствуют развитию культуры страхования по всей России", — отметила Любовь Разумова, руководитель "Школы продаж" центра методологии продаж "Ингосстраха".

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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