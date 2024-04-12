"Ингосстрах" выяснил, планирует ли взрослое поколение менять свою профессию

"Ингосстрах" и Финансовый университет при Правительстве РФ в совместном исследовании выяснили, в какой степени взрослое поколение от 45 до 65 лет удовлетворено своей профессией. Исследование показало, что чуть более 19% опрошенных планируют в ближайшее время получить дополнительное образование или пройти обучение.
Наибольший процент взрослых людей, желающих освоить новую сферу деятельности, был зафиксирован в Кемерово (27%), Санкт-Петербурге (26%), Новокузнецке (25%) и Рязани (23%). Также высокий процент стремящихся к обучению замечен в Москве, Ижевске, Новосибирске, Оренбурге, Саратове, Томске, Уфе и Хабаровске — по 22%. Разница между полами оказалась небольшой: 21% женщин и 18% мужчин выразили свое стремление к самосовершенствованию и обогащению знаний.
Было установлено, что многие из опрошенных уже проходят дополнительное обучение. 45,3% респондентов выбирают повышение квалификации на рабочем месте, а 18,4% посещают очные курсы и тренинги. Самообразованию уделяют внимание 18,7% опрошенных, в то время как 18,4% предпочитают обучаться в офлайн формате. Курсы в интернете проходят 15,1% участников исследования, а менее 3% опрошенных отдают предпочтение индивидуальным занятиям и обучению в университетах.
Большинство респондентов (41,9%) указали, что их основной целью дополнительного образования является повышение квалификации в текущей профессии, а также расширение знаний и навыков на рабочем месте. Дополнительно 26,2% участников опроса учатся для саморазвития, повышения культурного уровня, расширения кругозора и развития хобби. В то же время 12,5% респондентов стремятся к обучению с целью смены профессии.
Те, кто только собирается начать обучение, преимущественно планируют получить дополнительные знания и навыки в негосударственных учебных заведениях, на оффлайн и онлайн курсах (63,8%). Получать образование в высших учебных заведениях намерены 14,6% опрошенных, а 5,9% отдают предпочтение обучению в средних специальных учебных заведениях.
По результатам опроса, большинство респондентов (15,9%) выразили желание освоить профессию в сфере медицины. 12,2% опрошенных заинтересованы в карьере учителя и преподавателя. Профессия бухгалтера привлекает 11,8% опрошенных, а профессия повара и кулинара — 8,1%. Компьютерные технологии и интернет заинтересовали 6,5% участников опроса.
В компании "Ингосстрах" каждый человек ценен: как имеющий жизненный опыт, так и готовый к изучению новой профессии. Для развития сотрудников в компании функционируют два образовательных института: "Школа продаж", которая занимается обучением агентов и партнеров, только начинающих карьеру в страховом бизнесе, и "Корпоративный университет", обучающий сотрудников внутри компании.
"В "Школе продаж" мы уже несколько лет проводим обучение желающих освоить новое для себя дело — продажи. Наша программа предназначена как для молодых специалистов, так и для продавцов с опытом. На занятиях будущие агенты изучают принципы работы страхования, осваивают правила успешных переговоров, знакомятся с продуктами и услугами компании, учатся использовать важную терминологию и инструменты продаж. Таким образом, мы готовим партнеров, которые способствуют развитию культуры страхования по всей России", — отметила Любовь Разумова, руководитель "Школы продаж" центра методологии продаж "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.