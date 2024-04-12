Эксперты "Росгосстраха" начали осмотр поврежденных домов в зоне паводка в Оренбургской области

Сотрудники филиала "Росгосстраха" Оренбургской области приступили к осмотрам домов и дач клиентов компании, попавших в зону затопления. В тех районах, где вода уже отступила, идет оперативная оценка повреждений и прием заявлений от страхователей. Произведены и первые выплаты за незначительные повреждения имущества. При этом специалисты Единого контакт-центра и страховые агенты продолжают обзванивать клиентов, чтобы проконсультировать по порядку действий для получения возмещения по полисам имущественного страхования.

К пятнице, 12 апреля, в компанию поступило уже около 100 заявлений от жителей Оренбургской области о страховом случае. По предварительным оценкам, количество пострадавших клиентов, застраховавших в "Росгосстрахе" свое жилье и домашнее имущество, может составить несколько сотен, рассказала директор Оренбургского филиала компании Анна Соколова. Пока больше всего пострадавших в Тоцком, Орском, Бузулукском, Сорочинском районах и в селе Краснохолм. Ожидается, что немало заявлений будет и от страхователей из самого областного центра, где пик паводка еще не миновал, и есть угроза не только частному сектору, но и многоквартирным домам.

"К нашему региону сейчас приковано внимание всей страны, люди, столкнувшиеся со стихийным бедствием, нервничают, и мы понимаем, как важно оперативно провести весь процесс урегулирования и быстро начать выплаты пострадавшим, — говорит Анна Соколова. — С учетом этого сотрудники филиала работают без выходных, бригады, выезжающие для проведения осмотра, усилены сотрудниками из других подразделений. Мы получаем поддержку муниципальных властей, которые получили указание предоставлять страховщикам при необходимости временные рабочие места в помещениях МФЦ для оформления заявлений от клиентов".

Для оперативного ввода данных и обработки заявлений от страхователей из Оренбургской области на работу без выходных переведены и некоторые подразделения Блока урегулирования убытков в Центральном офисе компании. В помощь коллегам из Оренбурга направлены специалисты из ЦО и других филиалов — в том числе из Иркутской области, где "Росгосстрах" оперативно возместил клиентам около 240 млн рублей после масштабного наводнения летом 2019 года. Как напомнила начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова, событию в компании присвоен статус "массового убытка", урегулирование, как принято в таких случаях в компании, происходит по упрощенной схеме с минимумом формальностей.

Заявить о страховом событии и проконсультироваться можно, позвонив в Единый контакт-центр компании по телефонам 0530 (для звонков с любых мобильных сетей бесплатно) или 8-800-200-99-77 (бесплатный звонок по России). Также страхователи могут воспользоваться специальным разделом на официальном сайте компании www.RGS.ru.