СоюзМаш и ЛСОП обладают всем необходимым для достижения технологического суверенитета

На заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям обсудили поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию задачи, а также реализацию национальных проектов технологического суверенитета по ключевым направлениям.

В мероприятии приняли участие председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, его первый заместитель, президент Лиги Владимир Гутенев, министр образования и науки Валерий Фальков, заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, которая курирует ВРО СоюзМаш, а также руководители корпораций и крупных промышленных предприятий.

Во вступительном слове Сергей Чемезов отметил, что одной из основных задач, определенных главой государства, является реализация мегапроектов, большинство из которых трансформируется в национальные проекты технологического суверенитета.

"В числе ключевых направлений — новые материалы и химия, гражданская авиация, электроника и радиоэлектроника, дизельные двигатели, новые медицинские технологии, суда и судовое оборудование и многие другие. Очевидно, что по большинству из них предприятия членов Бюро будут основными исполнителями", — подчеркнул глава СоюзМаш.

В ходе обсуждений также был поднят вопрос низкой рентабельности предприятий оборонного комплекса.

"Для форсированного индустриального развития необходимо сформировать условия для получения организациями ОПК более справедливого дохода, что приобретает особое значение при возросшем гособоронзаказе", — отметил Владимир Гутенев.

Также он доложил присутствующим о разработанных на экспертных площадках Союза и Лиги законодательных инициативах, направленных на балансировку отношений между производителями и госзаказчиком, а также о текущей работе СоюзМаш и реализации молодежных проектов.

Реализация проектов технологического суверенитета невозможна без кадрового обеспечения и активного взаимодействия с институтами Российской академии наук. Валерий Фальков в своем докладе отметил определяющую роль науки и университетов в решении поставленных задач.

Василий Осьмаков подчеркнул, что отраслевые приоритеты, заложенные в послании Президента Российской Федерации Владимира Путина, будут взяты за основу для формирования нового механизма — национальных проектов технологического суверенитета.

"Сейчас мы будем развивать работу над двумя национальными проектами технологического суверенитета. Первый нацелен на развитие станкостроения и роботизацию производственных процессов — то есть это утвержденный федеральный проект по станкам, дополненный очень серьезным блоком мер, связанных с автоматизацией, роботизацией и программой поддержки спроса. Второй крайне серьезный национальный проект — по критической химии. Он обеспечит развитие производства новых материалов и критической химии, в первую очередь в микро- и малотоннажном сегментах, позволив выйти на полный цикл производства такой продукции", — сказал первый замглавы Минпромторга России.