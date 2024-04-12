ВСК: число аварий с участием "китайцев" выросло на 48%

По итогам 1 квартала 2024 года число ДТП с участием китайских автомобилей выросло на 48% — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. При этом стоимость обслуживания данных авто в среднем сократилась на 6% в 2024 году. Самые дорогие в ремонте китайские бренды — GAC, Hafei и BYD.
По данным ВСК, число дорожных аварий с участием китайских автомобилей выросло на 48% — данная тенденция объясняется ростом их востребованности среди россиян. Лидерами по аварийности стали: Chery (26% ДТП с участием китайских авто), Haval (19%), Geely (16%), Lifan (7%) и FAW (6%).
Самыми аварийными моделями авто в 2024 году стали: Chery Tiggo 7 Pro (10% ДТП с участием китайских авто), Haval Jolion (8%), Haval F7 (6%), Geely Coolray (5%).
Традиционно чаще всего виновниками аварий являются мужчины (74% ДТП). При этом в 2024 году увеличилась доля молодежи в общей структуре аварийности с китайскими авто — с 10% до 12%.
Помимо Москвы и Московской области (22%), регионами с наибольшим числом ДТП с китайскими автомобилями стали: Краснодарский край (5,5%), Санкт-Петербург (4%), Нижегородская область и Татарстан (по 3%).
Самыми дорогими в обслуживании китайскими авто (исходя из среднего размера выплаты по ОСАГО) в 2024 стали бренды: GAC (152 тыс. рублей), Haima (124 тыс. рублей), Hafei (123 тыс. рублей), электрокары BYD (120 тыс. рублей), Zotye (91 тыс. рублей) и FAW (85 тыс. рублей).
Самыми недорогими в обслуживании китайскими авто в 2024 стали бренды: Dongfeng (DFM) (58 тыс. рублей), JAC (59 тыс. рублей), Tank (59 тыс. рублей) и Kaiyi (60 тыс. рублей).
Средняя стоимость ремонта популярных в РФ брендов составляет: Haval — 62 тыс. рублей, Chery — 67 тыс. рублей, Geely — 69 тыс. рублей. Это сопоставимо с затратами на восстановление после аварии авто брендов KIA и Hyundai. Для сравнения, средняя стоимость ремонта для набирающего популярность бренда Iran Khodro составляет 39 тыс. рублей.
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.