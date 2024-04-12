Новикомбанк наращивает сотрудничество с Профавиа

Представители опорного банка Госкорпорации Ростех приняли участие в пленуме Центрального комитета Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности (Профавиа). На мероприятии обсуждались меры поддержки работников отрасли.

Новикомбанк активно работает с авиастроительной отраслью и предоставляет банковские услуги работникам предприятий, где действуют первичные профсоюзные организации.

"Мы видим, насколько остро сейчас стоит вопрос кадрового дефицита в промышленности и готовы работать совместно с профсоюзами и предприятиями над выработкой решений по поддержанию кадрового потенциала", — отметил старший вице-президент Новикомбанка Михаил Марин.

В укреплении сотрудничества с Российским профсоюзом трудящихся авиационной промышленности Новикомбанк видит большие перспективы для поддержки работников Госкорпорации Ростех и отрасли в целом. Это позволит не только улучшить благосостояние сотрудников, но и сделать вклад в выполнение задач государственного масштаба по поддержке кадрового потенциала и достижение технологического суверенитета страны.

Специально для этих целей банк в сотрудничестве с Ростехом разработал финансовые продукты, направленные на привлечение, мотивацию и удержание специалистов на предприятиях. Это, например, социально-платежная карта, которую Новикомбанк выдает своим зарплатным клиентам, и мотивационная программа "Развитие".

"Работники авиастроения — наша главная ценность. И мы высоко ценим компетенции Новикомбанка, который многие годы работает с российской промышленностью и хорошо понимает потребности работников предприятий", — подчеркнул председатель Профавиа Алексей Тихомиров.