33 участка: в мэрии Самары назвали дороги под ремонт в 2024 году

В Самаре расширили перечень участков дорог, которые будут отремонтированы в 2024 г. в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщает горадминистрация.
Первоначально обновить намеревались 21 объект дорожной инфраструктуры совокупной протяженностью 26,11 км. Однако благодаря выделению дополнительных средств в планы включили еще 12 объектов протяженностью 17,29 км.
Работы предусмотрены на следующих объектах:
На территории Ленинского внутригородского района:
1. ул. Садовая от ул. Полевой, д. № 43 до ул. Затонной, д. № 76;
2. ул. Чернореченская от ул. Владимирской до ул. Спортивной;
3. ул. Самарская от ул. Рабочей до ул. Полевой.
На территории Октябрьского внутригородского района:
4. ул. Врубеля от д. № 36а по Московскому шоссе до д. № 193 по
пр. Карла Маркса;
5. ул. 4 проезд от д. № 193 по пр. Карла Маркса до д. № 22 по
ул. Гаражной;
6. ул. Гастелло от д. № 243Б по пр. Карла Маркса до Московского шоссе и от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой.
На территории Куйбышевского внутригородского района:
7. ул. Парниковая от ул. Казачьей до ул. Ново-Комсомольской;
8. ул. Казачья от ул. Шоссейной до ул. Осетинской.
На территории Советского внутригородского района:
9. Южный проезд от ул. Авроры до д. № 186 по Южному проезду;
10. ул. Карбышева на участке от ул. Блюхера до ул. Гагарина;
11. Проезд Мальцева от ул. Прожекторной до Заводского шоссе;
12. ул. Стандартная от ул. Советской Армии до пр. 9 Мая.
На территории Самарского внутригородского района:
13. ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Вилоновской.
На территории Промышленного внутригородского района:
14. ул. Жигулевская от ул. Силовой до Московского шоссе;
15. ул. Силовая от ул. Ново-Вокзальной до ул. Жигулевской;
16. ул. Ново-Вокзальная от д. № 323А по ул. Ново-Садовой до д. № 2н по ул. Ново-Вокзальной;
17. ул. Зои Космодемьянской от Московского шоссе до
ул. Георгия Димитрова;
18. пр. Кирова от ул. Молодежной до ул. Ново-Садовой.
На территории Кировского внутригородского района:
19. Зубчаниновское шоссе от ул. Физкультурной до Аэропортовского шоссе;
20. ул. Алма-Атинская от д. № 106 по ул. Республиканской до д. № 57а по ул. Олимпийской;
21. ул. Елизарова от ул. Победы до пр. Металлургов;
22. 9 просека 5 линия (с разворотным кольцом);
23. 9 просека 5 малая линия от д. № 3 по ул. 9 просека 5 малая линия до д. № 318 по ул. 7 линия;
24. ул. 7 линия от д. № 318 по ул. 7 линия до д. № 21 по ул. 7 линия;
25. 9 просека от д. № 1 по ул. 7 линия до д. № 4а по ул. Барбошин Овраг;
26. проезд от д. № 4а по ул. Барбошин Овраг до д. № 1а по 10 просеке;
27. ул. Барбошин Овраг от д. № 1а по ул. 10 линия до ул. Студеный Овраг, 3 линия;
28. ул. Студеный Овраг, 3 линия от д. № 125 ст. 8 по ул. Овраг Артек до санатория "Можайский";
29. ул. Красильникова от д. № 60 по пер. Болгарскому до ул. 9 линия и от д. № 74 по ул. 9 линия до д. № 28 по ул. 12 линия.
На территории Красноглинского внутригородского района:
30. Автомобильная дорога на село Задельное.
На территории Советского и Промышленного внутригородских районов:
31. ул. Александра Матросова от пр. Карла Маркса до
ул. Красных Коммунаров.
На территории Кировского и Промышленного внутригородских районов:
32. ул. Георгия Димитрова от ул. Стара-Загора до ул. Солнечной.
На территории Октябрьского и Промышленного внутригородских районов:
33. ул. Санфировой от ул. Блюхера до Московского шоссе.
Последние комментарии
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!
ЗООЗАЩИТНИКИ! Сохраните это решение суда !!! И помните, никто не имеет права запрещать кормить бездомных животных !!! Всегда ссылайтесь на это решение суда . ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) Кормить и давать кров бездомным животным не только можно, но и нужно, потому что сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев – это обязанность каждого гражданина РФ в силу ст. 4, ст. 17 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 498-ФЗ), а внешнее проявление сострадания и гуманного отношения как раз и состоит в заботе о сохранении жизни животных без владельцев, в том числе в их кормежке и защите от плохой погоды. На это указал региональный суд, отклоняя "добрососедский" иск об обязании сломать будку для собаки и запрете кормления бродячих псов (определение Ростовского областного суда от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) https://vk.com/tvoridobroroslavl?w=wall689241568_476 ********************************** В соответствии со ст. 4 и 17 Закона об ответственном обращении с животными1, «сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев являются обязанностью всех граждан», а внешнее проявление такого отношения и состоит в том числе в их кормлении и «предотвращении негативного воздействия на их здоровье погодных явлений» (можно и нужно собакам ставить/строить укрытие/будки, а так же кормить). Законом об ответственном обращении с животными установлено, что животные являются существами, способными испытывать эмоции и физические страдания, и относиться к ним следует нравственно и гуманно. То есть в нашем законодательстве установлены право и даже моральная обязанность кормить и заботиться в том числе о животных без хозяина. Закон разрешает любителям животных ухаживать за бродячими собаками и кошками Часть 3 ст. 17 Конституции РФ . ********************************** Пост Бурматова В.В. ⚡️ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ НА КОРМЛЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫ - ПРОКУРАТУРА ‼️ Субъекты РФ, пытающиеся на региональном уровне ввести запрет на кормление безнадзорных животных и на взаимодействие волонтёров с ними, делают это незаконно: такие решения противоречат федеральному законодательству и должны быть опротестованы прокуратурой. Мы это с вами и так знали, я тут подробно писал об этом, но не все чиновники умеют читать, поэтому иногда принимают глупые, вредные и непрофессиональные решения как в Челябинской области, где на на федеральный уровень скандал с запретом волонтёрам заботиться о бездомных животных (а больше в регионе о них заботиться некому: остальные пилят 330 миллионов, выделенных на это в то время как стаи собак бегают в центральном городском парке, где какой-то маньяк стреляет по ним из ружья, добивая потом кольями). 😹 Вообще, когда челябинские чиновники пытаются поработать, получается очень смешно, как в этот раз, например, когда прокуратура признала противозаконными их дурацкие инициативы. Лучше бы просто сидели и не вредили. И, выбирая, кого покормить, - бездомного кота или челябинского чиновника, я, конечно, выберу кота. Он и симпатичнее, и прок от него есть в отличие от. ‼️‼️‼️ Всем совет: если в вашем регионе власти пытаются повторить глупость челябинских чиновников, запрещая волонтёрам кормить бездомных животных и ухаживать за ними, пишем в прокуратуру и отменяем эти решения как незаконные. А челябинские власти опять «прославились» на всю страну. Это талант! https://t.me/c/1322729948/8732 **************************************************************************
К сожалению, без вмешательства СК даже при наличии решений судов вопрос обеспеченности инфраструктурой микрорайона так и не решается. Хочется надеется, что в итоге все законные требования граждан о доступности медицинской помощи и обеспеченности детскими садами будет решен.
Эту знают улицу " Не толь ко лишь все" .( мер Кличко)
Это кто? Чо а сражаться за Россию слабо?