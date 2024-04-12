Ко Дню космонавтики в Сбере можно заказать карты и платежные стикеры с внеземным дизайном

Для СберКарты доступны три варианта изображения, для стикера — два. Тираж ограничен.

Ко Дню космонавтики Сбер представил ограниченную серию дебетовых карт и платёжных стикеров на тему космоса. Для карт предусмотрено три варианта дизайна: на двух картах изображены космонавты в открытом космосе, на третьей — космическое пространство. Стикеры выйдут в двух вариантах — с космосом и космонавтом, оба варианта изготовлены в объёмном формате.

Выпуск СберКарты в эксклюзивном дизайне обойдётся в 500 рублей, платёжный стикер будет стоить 700 рублей (с подпиской СберПрайм+ — 500 рублей, а для владельцев пакетов услуг — бесплатно).

"Сбер поддерживает изучение и освоение внеземного пространства, и мы знаем, что многие клиенты банка разделяют нашу любовь к космосу. Поэтому специально ко Дню космонавтики мы разработали особый дизайн наших карт и платёжных стикеров. В честь этого праздника мы приготовили для вас 12 тысяч карт и 5 тысяч стикеров.

Ну, а если вы пока не планируете перевыпускать свою карту в пластике, то в любой момент можете сменить её цифровой дизайн на космический. Сделать это можно за несколько секунд в настройках карты в приложении СберБанк Онлайн. И тогда космос, как и Сбер, всегда будет рядом — в вашем смартфоне", — отметил директор дивизиона "Кошелёк клиента" Сбербанка Игорь Ковалев.

Платёжный стикер позволяет не только оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой, но и снимать наличные в банкоматах. Его можно привязать к платёжному счёту СберКарты, которой клиент уже пользуется, или к новому платёжному счёту — в таком случае стикер будет отображаться как новая карта.