В Елховском и Сергиевском районах временно отключат свет 15 и 16 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

15.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

д. Горностаевка

15.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Тукшум

15.04.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Троицкое (ул. Вокзальная, ул. Дачная);

16.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Пролейка

16.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Кругловка

16.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Борма

16.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Калиновка (ул. Каськова, ул. Садовая, ул. Первомайская, ул. Рабочая, ул. Школьная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.