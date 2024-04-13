В Южном городе четыре человека пострадали в ДТП с "перевертышем"

В пятницу, 12 апреля, в 22:38 в микрорайоне Южный город под Самарой четыре человека пострадали в столкновении двух легковушек на перекрестке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, 27-летний водитель автомобиля Opel Astra, ехавший в направлении ул. Губернаторской, д. 21, на перекрестке не предоставил преимущество в движении 21-летнему водителю ВАЗ-2110. От удара произошло опрокидывание отечественного авто.
Водитель и пассажир Opel Astra, а также водитель и пассажир ВАЗ-2110 доставлены в медицинское учреждение.
Полицейские отмечают, что движение на данном участке перекрыто. На месте работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!