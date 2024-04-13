В Южном городе четыре человека пострадали в ДТП с "перевертышем"

В пятницу, 12 апреля, в 22:38 в микрорайоне Южный город под Самарой четыре человека пострадали в столкновении двух легковушек на перекрестке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

По предварительным данным полицейских, 27-летний водитель автомобиля Opel Astra, ехавший в направлении ул. Губернаторской, д. 21, на перекрестке не предоставил преимущество в движении 21-летнему водителю ВАЗ-2110. От удара произошло опрокидывание отечественного авто.

Водитель и пассажир Opel Astra, а также водитель и пассажир ВАЗ-2110 доставлены в медицинское учреждение.

Полицейские отмечают, что движение на данном участке перекрыто. На месте работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства произошедшего.