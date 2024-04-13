В Кинель-Черкассах в ДТП с мотоблоком пострадали два человека

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В пятницу, 12 апреля, в 22:35 в Кинель-Черкассах 20-летний водитель на "Ниве" на пр. 50 лет Октября совершил столкновение с движущемся в попутном направлении мотоблоком под управлением 38-летнего водителя.

Фото: ГУ МВД по Самарской области