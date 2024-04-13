В Кинель-Черкассах в ДТП с мотоблоком пострадали два человека

В пятницу, 12 апреля, в 22:35 в Кинель-Черкассах 20-летний водитель на "Ниве" на пр. 50 лет Октября совершил столкновение с движущемся в попутном направлении мотоблоком под управлением 38-летнего водителя.
С места ДТП водитель и 42-летняя женщина пассажир мотоблока госпитализированы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!