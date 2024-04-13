В Самаре госпитализирована самокатчица, не уступившая дорогу внедорожнику

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В Самаре в пятницу, 12 апреля, в 12:50 на ул. Ново-Вокзальной возле дома № 15 29-летняя женщина-водитель, которая управляла СИМ (электросамокат), при пересечение проезжей части вне перекрестка не уступила дорогу Toyota LK 200.

Фото: ГУ МВД по Самарской области