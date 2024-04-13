Хоккеист и тренер из "Лады" вызваны в национальную сборную

Штаб сборных команд определил состав молодежной сборной России (U20) для подготовки к турниру "Лига Ставок Кубок Будущего", который пройдет в Новосибирске с 25 по 28 апреля.
В списке вызванных в расположение команды оказались нападающий "Лады" Алексей Васильков и тренер тольяттинцев Максим Семенов.
Отметим, что соперниками российской "молодежки" на турнире станут молодежные сборные Беларуси и Казахстана, а также сборная Студенческой хоккейной лиги.
Расписание матчей молодежной сборной России на турнире (время тольяттинское):
25 апреля, соперник — сборная СХЛ, начало в 16:30;
26 апреля, соперник — молодежная сборная Казахстана, начало в 16:30;
27 апреля, мини-турнир в формате "3 на 3";
28 апреля, соперник — молодежная сборная Беларуси, начало в 14:00.
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