Хоккеист и тренер из "Лады" вызваны в национальную сборную

Штаб сборных команд определил состав молодежной сборной России (U20) для подготовки к турниру "Лига Ставок Кубок Будущего", который пройдет в Новосибирске с 25 по 28 апреля.

В списке вызванных в расположение команды оказались нападающий "Лады" Алексей Васильков и тренер тольяттинцев Максим Семенов.

Отметим, что соперниками российской "молодежки" на турнире станут молодежные сборные Беларуси и Казахстана, а также сборная Студенческой хоккейной лиги.

Расписание матчей молодежной сборной России на турнире (время тольяттинское):

25 апреля, соперник — сборная СХЛ, начало в 16:30;

26 апреля, соперник — молодежная сборная Казахстана, начало в 16:30;

27 апреля, мини-турнир в формате "3 на 3";

28 апреля, соперник — молодежная сборная Беларуси, начало в 14:00.