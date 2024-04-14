В Тольятти разыскивают водителя, сбившего ребенка и скрывшегося

В Тольятти полицейские разыскивают автомобилиста, который 13 апреля скрылся с места ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 22:39 водитель темной Lada Priora универсал в жилой зоне около дома № 1 по бульвару Орджоникидзе сбил 11-летнего ребенка. После этого автомобилист скрылся, не оказав помощь пострадавшему. Мальчика госпитализировали с травмами.
Правоохранители просят очевидцев и всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении водителя или автомобиля, сообщить информацию по телефону: 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-50, 102.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!