В Тольятти разыскивают водителя, сбившего ребенка и скрывшегося

В Тольятти полицейские разыскивают автомобилиста, который 13 апреля скрылся с места ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 22:39 водитель темной Lada Priora универсал в жилой зоне около дома № 1 по бульвару Орджоникидзе сбил 11-летнего ребенка. После этого автомобилист скрылся, не оказав помощь пострадавшему. Мальчика госпитализировали с травмами.

Правоохранители просят очевидцев и всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении водителя или автомобиля, сообщить информацию по телефону: 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-50, 102.