Два человека пострадали при столкновении ИЖ и Lifan в Самаре

В субботу, 13 апреля, в Самаре два человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 13:10 19-летний водитель ИЖ-2717230 в районе дома № 133 по ул. Физкультурной, поворачивая налево, не уступил дорогу и столкнулся со встречным Lifan под управлением 43-летнего мужчины.

В результате с травмами в больницу доставили водителя ИЖ и его 19-летняя пассажирка.