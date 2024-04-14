ДТП с тремя машинами произошло в Тольятти

В субботу, 13 апреля, в Тольятти девушка попала в аварию после столкновения трех машин. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 19:30 22-летний водитель Lada Priora в районе Автозаводского шоссе, 6 столкнулся с ВАЗ-2112 под управлением 20-летнего парня. От удара "двенадцатую" отбросило на Chery Tiggo.
В ДТП пострадала 23-летняя пассажирка Lada Priora.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!