ДТП с тремя машинами произошло в Тольятти

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В субботу, 13 апреля, в Тольятти девушка попала в аварию после столкновения трех машин. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области