Пять человек пострадали в ДТП на ул. Николая Панова в Самаре

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В воскресенье, 14 апреля, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области