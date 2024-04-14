Пять человек пострадали в ДТП на ул. Николая Панова в Самаре

В воскресенье, 14 апреля, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
В 15:09 в районе дома № 13 на ул. Николая Панова столкнулись ВАЗ-2115 и Skoda.
В результате пострадали пять человек: 66-летний мужчина, женщины 61 года, 33 и 23 лет, и девочка 2022 года рождения. Всех их госпитализировали.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!