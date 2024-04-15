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Происшествия

В Самаре устроили стрельбу на дороге из-за ДТП

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стрельба началась поздно вечером 14 апреля на пересечении ул. Свободы и XXII Партсъезда в Самаре. По словам очевидцев, было несколько выстрелов.

Фото: скриншот с видео t.me/samaradtp

Прохожие также сообщали, что стрельбу открыл мужчина, который приехал на "Ниве". В машине его оппонента в этот момент был ребёнок. После выстрелов один из участников конфликта упал. Позже на место прибыли правоохранители.

"Подозреваемые задержаны и есть много свидетелей.  По предварительным данным, стрелял пассажир из "Шеви Нивы" из своего травматического пистолета", — сообщил источник "Волга Ньюс" в силовых структурах.

Сейчас разбирательство продолжается. Официальных комментариев от силовиков пока не было.

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