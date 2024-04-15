В Самаре устроили стрельбу на дороге из-за ДТП

Стрельба началась поздно вечером 14 апреля на пересечении ул. Свободы и XXII Партсъезда в Самаре. По словам очевидцев, было несколько выстрелов.
Прохожие также сообщали, что стрельбу открыл мужчина, который приехал на "Ниве". В машине его оппонента в этот момент был ребёнок. После выстрелов один из участников конфликта упал. Позже на место прибыли правоохранители.
"Подозреваемые задержаны и есть много свидетелей. По предварительным данным, стрелял пассажир из "Шеви Нивы" из своего травматического пистолета", — сообщил источник "Волга Ньюс" в силовых структурах.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !