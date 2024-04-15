Электрощит Самара представит современное оборудование на международной выставке "Нефтегаз-2024"

23-я международная выставка "Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса" пройдет в Москве в ЦВК "Экспоцентр" с 15 по 18 апреля. Площадка предоставляет уникальную возможность производителям и поставщикам продемонстрировать новейшее нефтегазовое и нефтеперерабатывающее оборудование и технологии, установить и расширить деловые контакты.

Электрощит Самара — крупнейший производитель электротехнического оборудования — на протяжении многих лет работает с партнерами нефтегазовой отрасли и успешно реализует совместные проекты, предлагая комплексные решения. Компания успешно внедряет программы по импортозамещению и локализации производства.

Выставочная экспозиция Электрощит Самара, расположенная в павильоне № 8, зал № 2, стенд 82С10 продемонстрирует перспективы развития отрасли, возможности локализации продукции предприятия и российские цифровые решения для электроэнергетики. Кроме этого, компания расскажет о комплексном предложении ГК "Акрон Холдинг" по обустройству энергетической инфраструктуры нефтяных месторождений.

На выставке "Нефтегаз-2024" Электрощит Самара представит современное российское электротехническое оборудование, успешно применяемое на объектах различных отраслей промышленности и завоевавшее высокую оценку служб эксплуатации заказчика:

КРУ-СЭЩ-80Н — распределительное устройство с интегрированной сервисной тележкой и выкатным элементом в среднем положении;

СУ-СЭЩ 630А — станции управления с частотным регулированием, предлагают передовые технологии для повышения эффективности добычи нефти. Благодаря современным техническим решениям, СУ- СЭЩ обеспечивает оптимальные режимы работы скважины, демонстрируя высокий уровень производительности, надежности и безопасности эксплуатации.

Продвинутые алгоритмы управления, станция обеспечивают оптимальные режимы работы ЭЦН, достигая максимальной эффективности добычи нефти и минимизации износа оборудования.

Встроенная система диагностики, позволяет на ранних этапах выявлять отклонения от нормальных режимов работы оборудования станции. Конструкция станции управления позволяет проводить диагностику, а модульные элементы помогают проводить оперативный ремонт в полевых условиях, что значительно сокращает время аварийного простоя скважины.

ТМГ-СЭЩ-63кВа — трансформатор силовой распределительный с масляной изоляцией, неотъемлемая часть любого решения по распределению электроэнергии;

НКУ-СЭЩ-МВ — современное низковольтное распределительное устройство на токи до 6300А с функциональными блоками выдвижного исполнения. Разработано специально для бесперебойной и безопасной эксплуатации.

Система цифрового температурного мониторинга СТМ-СЭЩ — уникальное централизованное решение для контроля температуры и состояния контактных соединений КРУ и НКУ. Система улучшает надежность и безопасность эксплуатации основного оборудования, параллельно снижая издержки.