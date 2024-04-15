РСХБ обучит студентов продвигать фермерскую продукцию с помощью нейросетей

Россельхозбанк запускает обучающий проект для студентов, который поможет работать с нейросетями для создания контента и продвижения агроотрасли среди молодежи. Студенты-участники проекта получат доступ к обучающим активностям, возможность встретиться с менторами платформы "Я в Агро", а также доступ к работе с сервисом на основе искусственного интеллекта.

Агропромышленный комплекс — одна из ведущих и активно развивающихся отраслей экономики страны. В сельском хозяйстве активно используются современные технологии: новейшая техника, автоматизированные системы, дроны, комбайны, которыми управляют высококвалифицированные механизаторы, инженеры и специалисты из сферы ИТ. Россельхозбанк как опорный банк АПК обладает глубокой экспертизой в области цифровизации агроотрасли и видит своей миссией улучшение имиджа российского сельского хозяйства.

Платформа по поиску работы и образования в АПК "Я в Агро" Россельхозбанка запустила сервис на основе ИИ для популяризации агроотрасли среди молодежи. Нейросеть способна генерировать как продвигающий (посты в соцсетях и описания товаров), так и познавательный контент (статьи для тематических блогов), который может показать преимущества работы в агропромышленном комплексе. Также РСХБ запустил проект по подготовке студентов агровузов и молодых специалистов к работе с сервисом на основе ИИ. Во время обучения они смогут научиться работать с нейросетями, создавать или укреплять личный бренд, а также продвигать продукцию российских фермеров. Все этапы обучения пройдут при участии опытных менторов платформы "Я в Агро", а также приглашенных экспертов — Георгия Брегмана и Александра Салангина. Авторы лучших креативных проектов по итогам конкурсного отбора получат призы от Россельхозбанка.

"Малые и средние фермерские хозяйства редко могут позволить себе иметь собственного копирайтера, дизайнера или маркетолога, поэтому продвижением товаров занимается сам собственник предприятия. Невозможно не уделять внимание маркетингу, однако непрофильные задачи могут значительно отвлекать от основных бизнес-задач. Поэтому РСХБ совместно с экспертами стартапа AI Disraeli разработали сервис, который с помощью ИИ сможет сам по заданным параметрам создавать креативный контент для предприятий АПК. А для повышения качества контента мы обучим студентов и будущих работников фермерских хозяйств работе с этим решением", — прокомментировала Елена Батурова, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.

Цифровая платформа по образованию и поиску работы в сельском хозяйстве "Я в Агро" была запущена Россельхозбанком в июле 2022 года. С момента начала работы платформа стала востребованной площадкой поиска вакансий и стажировок в АПК для специалистов и людей без опыта, а также инструментом рекрутинга для представителей агроотрасли. Позиции успешно закрываются, но ежедневно появляются новые, на данный момент соискателям доступно около 20 тысяч вакансий.