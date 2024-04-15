В пяти районах области временно отключат свет с 16 по 18 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
16.04.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
c. Стюхино (ул. Победы, ул. Лермонтова, ул. Подгорная, ул. Гагарина, ул. Озерная);
16.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Калиновка (ул. Каськова, ул. Садовая, ул. Молодежная);
16.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Кругловка
16.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Борма
16.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Пролейка
17.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Калиновка (ул. Каськова, ул. Садовая, ул. Молодежная);
17.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Лбище (ул. Береговая д. 1-49 (нечетная сторона), д. 4-46 (четная сторона), ул. Центральная д. 1-51 (нечетная сторона), д. 2-52 (четная сторона), Луговой проезд д. 5,7,36,48).
17.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Белозерная
17.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Апальково
17.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Лузановка (ул. Молодежная)
17.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Белозерная
17.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Елховое Озеро
17.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Солонцовка
17.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Красное Поселение
17.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Нижняя Кондурча
18.04.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Мордово Ишуткино (ул. Первомайская, ул. Советская, ул. Молодежная);
18.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Севрюкаево (ул. Новая д. 1-64);
18.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Калиновка (ул. Каськова, ул. Садовая, ул. Первомайская, ул. Рабочая, ул. Школьная).
18.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Ягодиновка
18.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Средне-Правая Чесноковка
18.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Лифляндка
18.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Верхнее Степное
18.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Рахмановка
18.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Балтика
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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