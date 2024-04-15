В пяти районах области временно отключат свет с 16 по 18 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

16.04.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

c. Стюхино (ул. Победы, ул. Лермонтова, ул. Подгорная, ул. Гагарина, ул. Озерная);

16.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Калиновка (ул. Каськова, ул. Садовая, ул. Молодежная);

16.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Кругловка

16.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Борма

16.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Пролейка

17.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Калиновка (ул. Каськова, ул. Садовая, ул. Молодежная);

17.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Лбище (ул. Береговая д. 1-49 (нечетная сторона), д. 4-46 (четная сторона), ул. Центральная д. 1-51 (нечетная сторона), д. 2-52 (четная сторона), Луговой проезд д. 5,7,36,48).

17.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Белозерная

17.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Апальково

17.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Лузановка (ул. Молодежная)

17.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Белозерная

17.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Елховое Озеро

17.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Солонцовка

17.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Красное Поселение

17.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Нижняя Кондурча

18.04.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово Ишуткино (ул. Первомайская, ул. Советская, ул. Молодежная);

18.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Севрюкаево (ул. Новая д. 1-64);

18.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Калиновка (ул. Каськова, ул. Садовая, ул. Первомайская, ул. Рабочая, ул. Школьная).

18.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Ягодиновка

18.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Средне-Правая Чесноковка

18.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Лифляндка

18.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Верхнее Степное

18.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Рахмановка

18.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Балтика

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.