Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства прошел в Самарской области

В Самарской области на 13 площадках прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Это одно из направлений модернизации службы занятости.

В рамках нацпроекта "Демография", который реализуется по решению президента России Владимира Путина, в Самарской области в 2023 г. была проведена модернизация всей сети центров занятости.

Площадки ярмарки работали в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, Кинеле, Октябрьске, Похвистнево, а также Красноярском и Алексеевском районах. Самой крупной была площадка в ТЦ "Гудок" в Самаре.

"Всероссийская ярмарка трудоустройства прошла впервые в прошлом году и доказала свою успешность, — рассказала заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — В этом году на ярмарке представлены вакансии от более чем 130 предприятий, это и крупные промышленные предприятия, в том числе оборонно-промышленного комплекса, и небольшие компании. В Самарской области сейчас существует кадровая потребность на многих предприятиях, и им есть что предложить сотрудникам. Уровень зарплат достаточно высокий, предприятия расширяют свои социальные пакеты. Мы рассчитываем на интерес к нашему мероприятию не только от соискателей из Самарской области, но и из других регионов страны".

Обеспечению кадровой потребностей предприятий особое внимание уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, и ярмарка предоставила широкие возможности для взаимодействия работодателей и их потенциальных сотрудников, в целом здесь представлено более 10 тыс. вакансий.

"Мы живем во время развития промышленности, и ярмарка как раз показывает, какие сферы развиваются, — отметила куратор образовательных программ ЗАО "Нефтефлот" Юлия Копылова. — Студенты могут узнать, какие направления перспективны, какие есть образовательные дополнительные программы, например, мы на предприятии на базе САМГТУ открыли направление "инженеры-кораблестроители", никогда не было у нас в Самарской области этой профессии".

Посетители могли не только встретиться с работодателями и пройти несколько собеседований в один день, но и больше узнать о возможностях и услугах службы занятости, пообщавшись с карьерными консультантами, пройти мастер-классы.

В ходе ярмарки был презентован новый информационный сервис "Мероприятия кадровых центров", который поможет жителям выбрать для себя полезные форматы взаимодействия со службой занятости.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства планируется провести в июне.