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Занятость Экономическая политика

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства прошел в Самарской области

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области на 13 площадках прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Это одно из направлений модернизации службы занятости.

Фото: министерство труда и социальной защиты Саратовской области

В рамках нацпроекта "Демография", который реализуется по решению президента России Владимира Путина, в Самарской области в 2023 г. была проведена модернизация всей сети центров занятости.

Площадки ярмарки работали в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, Кинеле, Октябрьске, Похвистнево, а также Красноярском и Алексеевском районах. Самой крупной была площадка в ТЦ "Гудок" в Самаре.

"Всероссийская ярмарка трудоустройства прошла впервые в прошлом году и доказала свою успешность, — рассказала заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — В этом году на ярмарке представлены вакансии от более чем 130 предприятий, это и крупные промышленные предприятия, в том числе оборонно-промышленного комплекса, и небольшие компании. В Самарской области сейчас существует кадровая потребность на многих предприятиях, и им есть что предложить сотрудникам. Уровень зарплат достаточно высокий, предприятия расширяют свои социальные пакеты. Мы рассчитываем на интерес к нашему мероприятию не только от соискателей из Самарской области, но и из других регионов страны".

Обеспечению кадровой потребностей предприятий особое внимание уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, и ярмарка предоставила широкие возможности для взаимодействия работодателей и их потенциальных сотрудников, в целом здесь представлено более 10 тыс. вакансий.

"Мы живем во время развития промышленности, и ярмарка как раз показывает, какие сферы развиваются, — отметила куратор образовательных программ ЗАО "Нефтефлот" Юлия Копылова. — Студенты могут узнать, какие направления перспективны, какие есть образовательные дополнительные программы, например, мы на предприятии на базе САМГТУ открыли направление "инженеры-кораблестроители", никогда не было у нас в Самарской области этой профессии".

Посетители могли не только встретиться с работодателями и пройти несколько собеседований в один день, но и больше узнать о возможностях и услугах службы занятости, пообщавшись с карьерными консультантами, пройти мастер-классы.

В ходе ярмарки был презентован новый информационный сервис "Мероприятия кадровых центров", который поможет жителям выбрать для себя полезные форматы взаимодействия со службой занятости.
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства планируется провести в июне.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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