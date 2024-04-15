Новикомбанк поддержал проекты талантливых школьников по разработке беспилотных технологий

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, выступил партнером Национальной технологической олимпиады (НТО) — самого масштабного в России инженерного соревнования для технологически ориентированных школьников и студентов. В число победителей вошли лучшие проекты по профилям, посвященным беспилотным технологиям, — "Автономные транспортные системы", "Беспилотные авиационные системы" и "Летающая робототехника". Авторы идей получили сертификаты номиналом от 100 до 250 тысяч рублей из рук заместителя Председателя Правления Новикомбанка Алексея Кузнецова.

Награждение победителей и призеров профилей, посвященных беспилотным технологиям, прошло в Москве в День космонавтики. Выбор профилей не случаен: сфера развития беспилотных технологий — стратегически важное направление для страны. По поручению президента РФ Владимира Путина запущен Национальный проект "Беспилотные авиационные системы", который определяет стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030–2035 гг.

Заявки на участие в НТО в этом году подали более 140 000 школьников и студентов из всех регионов России и ряда зарубежных стран. В число победителей вошли 25 проектов, разработанных учащимися 9-11 классов из Амурской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Томской областей, Республики Крым и Санкт-Петербурга.

Так, школьники из Новосибирской области разработали и провели испытания полностью автономной мультимодальной системы для доставки грузов без вмешательства человека. Система может обеспечить автоматизированную сортировку товаров и их логистику до адресата с помощью дрона. Также в числе победителей — система управления БПЛА для доставки медицинского оборудования и лекарств в труднодоступные места и проект автоматизированного мониторинга объектов городского строительства и инфраструктуры с помощью квадрокоптера.

"Беспилотные технологии задействованы во всех сферах жизни — от доставки товаров и поиска полезных ископаемых до защиты безопасности нашей страны. Это технологии будущего, которые уже сегодня воплощаются в жизнь на предприятиях Ростеха. Уверен, что многие из участников сегодняшней олимпиады в ближайшем будущем найдут применение своим талантам на предприятиях Госкорпорации. Новикомбанк, как опорный банк Ростеха, рад поддержать начинающих инженеров и подчеркнуть, что их знания и навыки достойны высокой оценки. А наши призы помогут им на образовательном и профессиональном пути", — поделился заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.

Национальная технологическая олимпиада — это всероссийские технологические игры для школьников по широкому спектру направлений, от искусственного интеллекта до геномного редактирования, космических технологий и разработки компьютерных игр. НТО проводится при координации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации совместно с АНО "Россия — страна возможностей" и при поддержке "Движения Первых", Агентства стратегических инициатив и АНО "Платформа НТИ". Проектный офис НТО развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ). Дипломы олимпиады дают школьникам возможность получить 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету или поступить в ведущие вузы России без вступительных испытаний.