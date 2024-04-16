Тольяттинская школьница приняла участие в шоу "Кондитер. Дети"

На телеканале "Пятница!" стартует новый сезон "Кондитер. Дети", в котором за звание лучшего кондитера страны соревнуются дети. Участие в нем приняла 12-летняя Дарья Коновалова из Тольятти.

Участниками нового, третьего по счету сезона, станут дети и подростки от 9 лет. Своими руками они творят кондитерские шедевры, которым позавидовал бы сам Ренат Агзамов.

На встречу с "королем тортов" и членами жюри Дарья Коновалова принесла бисквитный торт с пряностями и инжиром. Вместе с другими юными конкурсантами школьница из Тольятти попробует поразить Рената Агзамова и членов жюри вкусом своего торта. Если юным гениям это удастся, они попадут в финал "Кондитер. Дети", где приготовят торты для звездного гостя. Лучший пройдет в суперфинал, чтобы сразиться за миллион рублей и звание лучшего кондитера страны.

"Удалось ли Дарье из Тольятти достойно представить свой десерт и попасть в финал шоу, можно увидеть уже 16 апреля, в 18:30 на телеканале "Пятница!", - сообщают организаторы.