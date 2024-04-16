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Страхование Финансы

"Росгосстрах": уверенный рост сборов и прибыли в первом квартале 2024 года

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первом квартале 2024 года "Росгосстрах" продолжил наращивать сборы страховой премии и увеличил чистую прибыль на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно опубликованной страховщиком отчетности по ОСБУ, сборы за первые три месяца достигли 21,8 млрд рублей, что на 12,2% больше, чем годом ранее, а чистая прибыль выросла на 33,2% и составила 2,8 млрд рублей. Выплаты по всем договорам страхования и перестрахования увеличились до 8,9 млрд рублей — на 9,5% больше, чем в первом квартале 2023-го.

"В первом квартале 2024 года "Росгосстрах" показывает максимально сбалансированный прирост сборов по всем бизнес-линиям. На более чем 20% выросло корпоративное страхование, включая медицину, а также моторные виды, причём по всем каналам продаж: агентскому, дилерскому, лизинговому. И, безусловно, стабильно высокий результат сборов по нашему флагманскому виду — имуществу физических лиц, — комментирует Генеральный директор СК "Росгосстрах" Максим Шепелев. — Резонансные события последних дней — такие, например, как масштабное наводнение в Оренбургской области и в ряде других регионов страны — очень наглядно демонстрируют, что страхование формирует финансовую подушку безопасности, позволяет получать оперативное возмещение ущерба и в целом чувствовать себя гораздо увереннее даже в случае стихийных бедствий регионального масштаба. Только в нашу компанию за две первые недели апреля поступило несколько сотен обращений от клиентов, чьи дома серьёзно пострадали. "Росгосстрах", обладая самой разветвленной сетью территориальных представительств и мощным агентским корпусом, может и будет обеспечивать страховой защитой как жителей мегаполисов, так и россиян из самых отдаленных уголков страны, помогая в самых сложных жизненных ситуациях".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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