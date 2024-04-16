"Росгосстрах": уверенный рост сборов и прибыли в первом квартале 2024 года

В первом квартале 2024 года "Росгосстрах" продолжил наращивать сборы страховой премии и увеличил чистую прибыль на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно опубликованной страховщиком отчетности по ОСБУ, сборы за первые три месяца достигли 21,8 млрд рублей, что на 12,2% больше, чем годом ранее, а чистая прибыль выросла на 33,2% и составила 2,8 млрд рублей. Выплаты по всем договорам страхования и перестрахования увеличились до 8,9 млрд рублей — на 9,5% больше, чем в первом квартале 2023-го.
"В первом квартале 2024 года "Росгосстрах" показывает максимально сбалансированный прирост сборов по всем бизнес-линиям. На более чем 20% выросло корпоративное страхование, включая медицину, а также моторные виды, причём по всем каналам продаж: агентскому, дилерскому, лизинговому. И, безусловно, стабильно высокий результат сборов по нашему флагманскому виду — имуществу физических лиц, — комментирует Генеральный директор СК "Росгосстрах" Максим Шепелев. — Резонансные события последних дней — такие, например, как масштабное наводнение в Оренбургской области и в ряде других регионов страны — очень наглядно демонстрируют, что страхование формирует финансовую подушку безопасности, позволяет получать оперативное возмещение ущерба и в целом чувствовать себя гораздо увереннее даже в случае стихийных бедствий регионального масштаба. Только в нашу компанию за две первые недели апреля поступило несколько сотен обращений от клиентов, чьи дома серьёзно пострадали. "Росгосстрах", обладая самой разветвленной сетью территориальных представительств и мощным агентским корпусом, может и будет обеспечивать страховой защитой как жителей мегаполисов, так и россиян из самых отдаленных уголков страны, помогая в самых сложных жизненных ситуациях".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.