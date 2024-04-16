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Оборот РХК России за год составил 1 триллион рублей

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За 2023 год оборот российского рыбохозяйственного комплекса увеличился на 15,5% к 2022 году и составил 1 трлн рублей, а самообеспеченность рыбой превышает 150%, что создаёт устойчивые предпосылки для экспорта в объеме не менее $5,6 млрд ежегодно, подсчитали в Россельхозбанке. Драйверы инвестиций отрасли на ближайшие годы: инвестиции в обновление флота, перерабатывающие мощности, логистические терминалы, холодильные установки и прочие элементы инфраструктуры, считают в РСХБ.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"В составе РХК оборот рыболовства и рыбоводства вырос на 19,6% до 660 млрд рублей, а рыбопереработки — на 8,23% до 340 млрд рублей. Совокупный результат в 1 трлн рублей стал следствием рекордного объёма вылова за 30 лет — свыше 5,3 млн тонн, вторым фактором стали меры поддержки потребления рыбной продукции", — говорит управляющий директор Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Дарья Лапынина.

Среди 8 рыбохозяйственных бассейнов абсолютное лидерство удерживает дальневосточный с долей 84,4%, он же отметился и наибольшим приростом вылова за год — на 14,3%. На втором месте Северный бассейн с 12%. Можно смело говорить, что именно Дальний Восток кормит Россию рыбой.

Главными драйверами роста вылова стали лососёвые (в 2,2 раза по сравнению с 2022 годом) — 609 тыс. тонн, хорошая динамика по крабу — 29 тыс. тонн (+14%), однако в абсолютном значении основной вклад внёс минтай — 1,9 млн тонн (почти 36% от общего вылова).

"По итогам 2023 года Россия заняла первое место в мире по добыче лосося. Результат отечественного РХК более чем в 2,5 раза превышает показатель США, которые занимают второе место в глобальном рейтинге", — комментирует эксперт РСХБ.

В 2023 году Россия снова стала нетто-экспортёром в РХК: поставки на внешние рынки в ($5,6 млрд) более чем вдвое превысили импорт ($2,5 млрд). Несмотря на внешнее давление, география поставок продукции на зарубежные рынки значительно расширилась (80 государств-импортеров в 2023, 60 — в 2022, 58 в 2021), в основном за счет Африки и Южной Америки. Первое место по поставкам российской продукции занимает Китай, высока доля и Южной Кореи. В общей структуре поставок основной объем пришелся на мороженные минтай (36% всех поставок в массе), сельдь (12%) и сардины (11%).

К основным стимулам внутреннего рынка РСХБ относит доступность цен на продукцию РХК, популяризацию потребления (при норме Минздрава в 28 кг рыбных продуктов на человека в год в среднем россиянин съедает 22 кг), сохранение господдержки, в том числе субсидирование железнодорожного тарифа перевозок с Дальнего Востока, увеличение производства аквакультуры.

Так, с 1 февраля российские компании могут обратиться за компенсацией части затрат на сертификацию продукции АПК на внешних рынках, калининградские производители рыбных консервов будут освобождены от экспортных пошлин, рассматривается возможность расширить субсидируемые перевозки рыбы.

"Рыбные" проекты вошли в мастер-планы городов Дальнего Востока. В Магадане предполагается развивать прибрежный лов, обновить морской порт, строить рыбодобывающие и вспомогательные суда. В Анадыре в 2024–2025 гг. собираются модернизировать предприятие "Чукотский лосось".

Из отрасли регулярно приходят хорошие новости, подтверждающие её качественную эволюцию. Например, за январь — ноябрь 2023 года производство рыбных комбикормов для аквакультуры выросло на 39% к 2022 году до 48 тыс. тонн, что свидетельствует об активном импортозамещении.

"В России предпринимаются меры по обеспечению доступности рыбной продукции, например, разрабатывается дорожная карта для увеличения внутреннего потребления. Вместе с тем уровень самообеспеченности более 150%. Это позволяет активно работать на зарубежных рынках сбыта, где дальнейшая перспектива — переход с поставок сырья на глубокую переработку. Для наращивания потенциала РХК нужны инвестиции в инфраструктуру: обновление флота, перерабатывающие мощности, логистические терминалы, холодильные установки, а также мероприятия, направленные на развитие экспортного потенциала", — резюмировала Дарья Лапынина.

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