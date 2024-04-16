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Происшествия

Автоинспекторы разыскали водителя, катавшегося по площади Куйбышева

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские полицейские нашли автомобилиста, проехавшегося по пешеходной зоне на площади Куйбышева. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ранее в интернете появилось видео, на котором по площади проезжает BMW. Водителем оказался 26-летний местный житель. Он признал вину.

На автомобилиста составили пять материалов об административных правонарушениях, а иномарку отправили на спецстоянку.

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