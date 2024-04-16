Автоинспекторы разыскали водителя, катавшегося по площади Куйбышева

Самарские полицейские нашли автомобилиста, проехавшегося по пешеходной зоне на площади Куйбышева. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее в интернете появилось видео, на котором по площади проезжает BMW. Водителем оказался 26-летний местный житель. Он признал вину.

На автомобилиста составили пять материалов об административных правонарушениях, а иномарку отправили на спецстоянку.