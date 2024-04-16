Автоинспекторы разыскали водителя, катавшегося по площади Куйбышева

Самарские полицейские нашли автомобилиста, проехавшегося по пешеходной зоне на площади Куйбышева. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее в интернете появилось видео, на котором по площади проезжает BMW. Водителем оказался 26-летний местный житель. Он признал вину.
На автомобилиста составили пять материалов об административных правонарушениях, а иномарку отправили на спецстоянку.
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Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек