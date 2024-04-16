Решения проблем автогрузоперевозок и новые партнеры: на площадке ВСК состоялся логистический форум

Страховой Дом ВСК в качестве генерального партнера совместно с Ассоциацией "Грузавтотранс" провел форум "Проблемы отрасли автогрузоперевозок и варианты их решения". Событие состоялось на площадке ВСК в Москве.

Мероприятие посетили более 100 экспертов и профессионалов из различных отраслей бизнеса. Они обсудили между собой ключевые сложности российского рынка автогрузоперевозок: несовершенство нормативно-правовой базы, реформирование системы АПВГК, проблемы логистики и страхования, а также необходимость доработки законопроекта об автомобильных перевозках.

Вступительным словом форум открыл Александр Тарновский, Генеральный директор Страхового Дома ВСК. Вице-президент Страхового Дома ВСК Евгений Иванов стал модератором двух сессий — "Страхование в отрасли" и "Статус внедрения автоматизации предрейсовых осмотров в логистической отрасли". Коммерческий директор "ВСК-Мед" Евгения Киселева выступила в рамках дискуссии с темой "От соблюдения законодательства к управлению здоровьем персонала".

Также событие посетили Сергей Миронов, Депутат Государственной Думы, Председатель Социалистической партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" и представители Минтранса, Минэкономразвития, Ространснадзора и Росдормониторинга.

Кроме того, ВСК заключила соглашение о партнерстве с Ассоциацией "Грузавтотранс". Сотрудничество предполагает предоставление льготных условий по добровольным видам страхования для Ассоциации и ее членов.